Wygląda na to, że francuscy filmowcy nie boją się sztucznej inteligencji. Po tym, jak parę tygodni temu Bruno Dumont ujawnił, że pracuje z AI nad anglojęzycznym filmem SF "The End", teraz włoski portal Sky TG24 ogłasza, że tą samą drogą podąża Luc Besson.
Co kręci Besson?
Szczegóły projektu nie są znane. Włoski portal podał tę informację w dosłownie jednym zdaniu.
Zgodnie z informacjami Sky TG24 Besson sięgnął po Seedance 2.0 w celu realizacji filmu animowanego
. Projekt nosi tytuł "Furious Five"
. Jego premiera planowana jest na przyszły rok.
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Seedance to model sztucznej inteligencji służący do generowania filmów na podstawie opisów tekstowych. Należy do chińskiego giganta technologicznego ByteDance. Wersja 2.0 została wprowadzona w lutym tego roku i z miejsca wywołała burzę. Wszystko przez filmiki tworzone z wykorzystaniem postaci z filmów największych wytwórni. Hitem Internetu był klip pokazujący scenę akcji, w której pojawiają się wygenerowani przez Seedance Brad Pitt
i Tom Cruise
. Luc Besson nie jest pierwszym filmowcem, który pracuje z Seedance 2.0.
Filmy krótkometrażowe wykorzystujące ten model AI zrealizowali Jia Zhangke
i Neill Blomkamp
. Besson
jednak poszedł dalej i robi pełny metraż. Luc Besson
należał do francuskich filmowców odnoszących największe komercyjne sukcesy. Jego kariera zawaliła się w połowie poprzedniej dekady. Jego firma producencka EuropaCorp znalazła się na granicy bankructwa po klapie finansowej widowiska "Valerian i Miasto Tysiąca Planet
". Dodatkowo został obyczajowo skasowany po tym, jak do opinii publicznej trafiły oskarżenia o gwałt na aktorce (sprawa zakończyła się w 2023 roku oddaleniem oskarżenia przez Sąd Kasacyjny).
Zwiastun filmu "Drakula. Historia wiecznej miłości", zamykającego obecnie filmografię Bessona