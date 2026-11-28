Luca Guadagnino rezygnuje z kolejnych projektów. Niedawno reżyser "Challengers" potwierdził, że nie nakręci nowej wersji "American Psycho". Teraz porzucił kolejny film, jaki miał w planach. Przy okazji zdradził, co chciałby teraz nakręcić.
Guadagnino chce nakręcić "film o miłości"
Getty Images © Eric Charbonneau
Podczas festiwalu w Marakeszu Luca Guadagnino ujawnił, że nie nakręci gejowskiego dramatu "Separate Rooms", w którym mieli zagrać Josh O'Connor i Léa Seydoux. Niestety, nie wydaje mi się, że nakręcę film z Léą Seydoux. Nie dojdzie do tego. Ale oczywiście chciałbym i tak pracować z Léą
, powiedział reżyser. "Separate Rooms"
miał być adaptacją powieści zmarłego w 1991 roku Piera Vittorio Tondelliego. O'Connor
miał wcielić się w włoskiego pisarza imieniem Leo, który opłakuje śmierć swojego chłopaka – nieśmiałego niemieckiego muzyka Thomasa. Guadagnino
zdradził jednak, o nakręceniu jakiego filmu marzy obecnie: Myślę, że dużo inspiracji może przyjść z faktów historycznych. Chciałbym nakręcić kolejną opowieść miłosną, więc muszę się nad tym zastanowić. Ale chcę zrobił łagodny film.
Najnowszy film Guadagnina
to "Artificial
" – po polsku: "Algorytm władzy
" – z Andrew Garfieldem
. Naszą recenzję filmu przeczytacie TUTAJ
.
"Artificial" – zwiastun
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