DC anuluje projekt komiksowy reżysera "Queer"?

O tym, że Luca Guadagnino może zrobić film dla DC Studios, plotki zaczęły krążyć we wrześniu zeszłego roku. To wtedy portal Nexus Point News ujawnił, że Włoch zainteresowany jest filmem "Sgt. Rock". Co więcej projekt miał już scenarzystę, którym został Justin Kuritzkes . Ten z reżyserem pracował przy obu premierach z 2024 roku, czyli " Challengers " i " Queer ".Im głośniej było o projekcie, tym większe problemy zaczął on spotykać na swojej drodze. Pierwotnie łączony z filmem Daniel Craig opuścił projekt w lutym tego roku. Choć powody jego decyzji o opuszczeniu "Sgt. Rock" nie zostały ujawnione, nieoficjalnie mówiło się, że aktor zmienił zdanie co do współpracy z Guadagnino po tym, jak " Queer " nie tylko nie sprzedał się w kinach, ale też został w większości zignorowany w minionym sezonie nagród filmowych. Inne źródła mówią, że doszło do konfliktu w grafikach jego i jego żony Rachel Weisz , co spowodowało decyzję aktora o wycofaniu się.W jego miejsce do objęcia roli przygotowywany był Colin Farrell , który po wcielaniu się w Pingwina w ten sposób miał kontynuować swoją obecność w projektach DC. Jak jednak donosi portal The Wrap, plany te nie są już aktualne. Mimo że okres zdjęciowy miał rozpocząć się latem tego roku w Anglii, a pre-produkcja już wystartowała, włodarze Warner Bros. wycofali się z realizacji filmu. Choć dziennikarze nie podzielili się oficjalnym powodem anulowania filmu, mówi się, że decyzja ta nie została podjęta ze względów finansowych – film miał bowiem kosztować "jedynie" 70 milionów dolarów, co przy budżetach współczesnych adaptacji komiksów jest wyjątkowo niskim budżetem.To tym smutniejsze, że wierząc informacjom dziennikarzy "Sgt. Rock" znajdował się na naprawdę zaawansowanym etapie planowania. Poza Guadagnino Farrellem , z filmem byli łączeni także: Mike Faist , który miał pojawić się w roli drugoplanowej, zaufany operator reżysera Sayombhu Mukdeeprom , twórcy muzyki do " Challengers Atticus Ross oraz kostiumograf Jonathan Anderson , również współpracujący przy ostatnich projektach reżysera " Tamtych dni, tamtych nocy ".Bohaterem komiksów "Sgt. Rock" był Frank Rock, uczestnik inwazji na Normandię, w czasie której zdobył stopień sierżanta. Wraz ze swoim oddziałem Easy Company walczył w Północnej Afryce, Francji, Włoszech i w Niemczech. Po zakończeniu II Wojny Światowej nadal pracował dla rządu podejmując się wykonywania tajnych i niebezpiecznych misji. Anulowany film miał opowiadać historię poszukiwania Włóczni Przeznaczenia – legendarnej broni, którą przebito bok Jezusa w trakcie ukrzyżowania.Plany realizacji "Sgt. Rock" istniały w Hollywood od wielu lat. Wśród gwiazd, które swego czasu mogły wcielić się w tytułowego bohatera byli m.in.: Arnold Schwarzenegger