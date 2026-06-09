Newsy Luca Guadagnino ostro o "Top Gun: Maverick". Kochacie ten film, bo jest nostalgiczny?
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Luca Guadagnino ostro o "Top Gun: Maverick". Kochacie ten film, bo jest nostalgiczny?

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Luca+Guadagnino+ostro+o+%22Top+Gun%3A+Maverick%22.+Kochacie+ten+film%2C+bo+jest+nostalgiczny-167011
Luca Guadagnino ostro o &quot;Top Gun: Maverick&quot;. Kochacie ten film, bo jest nostalgiczny?
źródło: materialy promocyjne
Quentin Tarantino skrytykował niedawno współczesne produkcje filmowe (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). Swoją niepopularną opinią o jednym z największych hitów ostatnich lat podzielił się też Luca Guadagnino.

Luca Guadagnino nie lubi "Top Gun: Maverick"


Goszcząc na Festiwalu Innowacji Il Foglio, Guadagnino skrytykował współczesne kino za eksploatowanie nostalgii. Przykładem takiej strategii jest dla niego "Dzień objawienia", czyli zmierzający do kin film Stevena Spielberga. Twórca "Tamtych dni, tamtych nocy" podzielił się też swoimi przemyśleniami dotyczącymi "Top Gun: Maverick".

Kiedy pracowałem nad "Challengers", poszedłem zobaczyć "Top Gun: Maverick". Sala kinowa była wypełniona po brzegi, to był ogromny, mieszczący tysiące osób multipleks i bardzo słaby film. Ale jednocześnie ludzie krzyczeli, rzucali popcornem i byli bardzo zadowoleni, bo nostalgia wydaje się jednym towarem, który można sprzedać na wszystkich rynkach – powiedział.

GettyImages-2237609707.jpg Getty Images © Jamie McCarthy

Przypomnijmy: "Top Gun: Maverick" na całym świecie zarobił prawie 1,5 miliarda dolarów, stając się symbolem odrodzenia kina w czasach pandemii COVID-19. Tomowi Cruise'owi dziękował sam Steven Spielberg (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ).

"Top Gun: Maverick" w podcaście Mam parę uwag


Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym o "Top Gun: Maverick" rozmawiają Julia Taczanowska i Jakub Popielecki:



Zobacz zwiastun filmu "Po polowaniu"


Aktualnie filmografię Luki Guadagnino zamyka thriller psychologiczny "Po polowaniu" z Julią Roberts, Ayo Edebiri i Andrew Garfieldem w rolach głównych. Przypominamy jego zwiastun:


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