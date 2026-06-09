Luca Guadagnino ostro o "Top Gun: Maverick". Kochacie ten film, bo jest nostalgiczny?

Quentin Tarantino skrytykował niedawno współczesne produkcje filmowe (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). Swoją niepopularną opinią o jednym z największych hitów ostatnich lat podzielił się też Luca Guadagnino.
Luca Guadagnino nie lubi "Top Gun: Maverick"
Goszcząc na Festiwalu Innowacji Il Foglio, Guadagnino
skrytykował współczesne kino za eksploatowanie nostalgii. Przykładem takiej strategii jest dla niego "Dzień objawienia
", czyli zmierzający do kin film Stevena Spielberga
. Twórca "Tamtych dni, tamtych nocy
" podzielił się też swoimi przemyśleniami dotyczącymi "Top Gun: Maverick
". Kiedy pracowałem nad "Challengers", poszedłem zobaczyć "Top Gun: Maverick". Sala kinowa była wypełniona po brzegi, to był ogromny, mieszczący tysiące osób multipleks i bardzo słaby film. Ale jednocześnie ludzie krzyczeli, rzucali popcornem i byli bardzo zadowoleni, bo nostalgia wydaje się jednym towarem, który można sprzedać na wszystkich rynkach
– powiedział.
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Przypomnijmy: "Top Gun: Maverick
" na całym świecie zarobił prawie 1,5 miliarda dolarów, stając się symbolem odrodzenia kina w czasach pandemii COVID-19. Tomowi Cruise'owi
dziękował sam Steven Spielberg
(więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ
).
"Top Gun: Maverick" w podcaście Mam parę uwag
Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym o "Top Gun: Maverick
" rozmawiają Julia Taczanowska i Jakub Popielecki:
Zobacz zwiastun filmu "Po polowaniu"
Aktualnie filmografię Luki Guadagnino
zamyka thriller psychologiczny "Po polowaniu
" z Julią Roberts
, Ayo Edebiri
i Andrew Garfieldem
w rolach głównych. Przypominamy jego zwiastun: