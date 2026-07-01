Luca Guadagnino uratował swój film o twórcy ChataGPT. Jest nowy dystrybutor

Luca Guadagnino może odetchnąć z ulgą. Jego film "Artificial" nie trafi do kosza. Znalazł się odważny dystrybutor, który przejął prawa do niego.
Problematyczna biografia Sama Altmana
Przypomnijmy, że pierwotnie "Artificial
" powstawał dla Amazon MGM Studios. Był to drugi z rzędu film Guadagnino
realizowany we współpracy z wytwórnią (pierwszym było "Po polowaniu
"). Niespodziewanie jednak po pokazach testowych (oraz zainwestowaniu 50 miliardów dolarów w OpenAI) Amazon zmienił zdanie i zdecydował, że nie będzie dystrybutorem "Artificial
". W komunikacie przedstawiciele studia napisali: Mamy ogromny szacunek i podziw dla Luki Guadagnino jako nagradzanego reżysera filmowego, a także cenimy sobie naszą wieloletnią współpracę, którą mamy nadzieję kontynuować. Uważamy jednak, że film "Artificial" lepiej odnajdzie się pod skrzydłami innego studia, dlatego ściśle współpracujemy z twórcami, aby znaleźć dla niego nowego dystrybutora.
Początkowo wyglądało jednak na to, że "Artificial
" trafi do kosza. Kolejni dystrybutorzy odpadali z wyścigu o prawa. Ale ostatecznie znalazł się jeden odważny. To król niezależnej dystrybucji Neon
. Studio specjalizuje się w kinie artystycznym i wprowadza do amerykańskich kin filmy, które odnosiły sukcesy na światowych festiwalach. Wśród tytułów dystrybutora są: "Parasite
", "Anatomia upadku
" i "Anora
".
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O filmie "Artificial" Bohaterem filmu Luki Guadagnino jest Sam Altman,
jedna z czołowych osób w świecie sztucznej inteligencji. To szef koncernu OpenAI
, w którym powstał ChatGPT
, jeden z najpopularniejszych dużych modeli językowych.
Akcja "Artificial
" osadzona została w kluczowym dla OpenAI i samego Altmana roku 2023. Wtedy to, na przestrzeni kliku dni, Altman najpierw został zwolniony ze stanowiska CEO OpenAI, a następnie na nie przywrócony.
W głównej roli wystąpił Andrew Garfield
. Na planie partnerują mu Monica Barbaro
i Yura Borisov
.
Zwiastun filmu "Po polowaniu"