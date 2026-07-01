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Luca Guadagnino uratował swój film o twórcy ChataGPT. Jest nowy dystrybutor

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Luca+Guadagnino+uratowa%C5%82+sw%C3%B3j+film+o+tw%C3%B3rcy+ChataGPT.+Jest+nowy+dystrybutor-167366
Luca Guadagnino uratował swój film o twórcy ChataGPT. Jest nowy dystrybutor
źródło: Getty Images
autor: Kate Green
Luca Guadagnino może odetchnąć z ulgą. Jego film "Artificial" nie trafi do kosza. Znalazł się odważny dystrybutor, który przejął prawa do niego.

Problematyczna biografia Sama Altmana



Przypomnijmy, że pierwotnie "Artificial" powstawał dla Amazon MGM Studios. Był to drugi z rzędu film Guadagnino realizowany we współpracy z wytwórnią (pierwszym było "Po polowaniu"). Niespodziewanie jednak po pokazach testowych (oraz zainwestowaniu 50 miliardów dolarów w OpenAI) Amazon zmienił zdanie i zdecydował, że nie będzie dystrybutorem "Artificial". W komunikacie przedstawiciele studia napisali:

Mamy ogromny szacunek i podziw dla Luki Guadagnino jako nagradzanego reżysera filmowego, a także cenimy sobie naszą wieloletnią współpracę, którą mamy nadzieję kontynuować. Uważamy jednak, że film "Artificial" lepiej odnajdzie się pod skrzydłami innego studia, dlatego ściśle współpracujemy z twórcami, aby znaleźć dla niego nowego dystrybutora.

Początkowo wyglądało jednak na to, że "Artificial" trafi do kosza. Kolejni dystrybutorzy odpadali z wyścigu o prawa. Ale ostatecznie znalazł się jeden odważny. To król niezależnej dystrybucji Neon. Studio specjalizuje się w kinie artystycznym i wprowadza do amerykańskich kin filmy, które odnosiły sukcesy na światowych festiwalach. Wśród tytułów dystrybutora są: "Parasite", "Anatomia upadku" i "Anora".

04.jpg Getty Images © Anna Moneymaker


O filmie "Artificial"



Bohaterem filmu Luki Guadagnino jest Sam Altman, jedna z czołowych osób w świecie sztucznej inteligencji. To szef koncernu OpenAI, w którym powstał ChatGPT, jeden z najpopularniejszych dużych modeli językowych.

Akcja "Artificial" osadzona została w kluczowym dla OpenAI i samego Altmana roku 2023. Wtedy to, na przestrzeni kliku dni, Altman najpierw został zwolniony ze stanowiska CEO OpenAI, a następnie na nie przywrócony.

W głównej roli wystąpił Andrew Garfield. Na planie partnerują mu Monica Barbaro i Yura Borisov.

Zwiastun filmu "Po polowaniu"




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