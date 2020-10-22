Lucjusz Malfoy w pierwszym sezonie serialu "Harry Potter"

Mamy kolejne potwierdzenie tego, że serialowy "Harry Potter" nie będzie dokładną ekranizacją kolejnych tomów. Wygląda na to, że twórcy zamierzają trzymać się chronologii zdarzeń, a nie chronologii publikacji.
Johnny Flynn nagrał już swoje sceny do "Harry'ego Pottera"
Najnowsze potwierdzenie tego faktu pochodzi od jednej z gwiazd serialu, Johnny'ego Flynna
. Jak wiadomo, aktor zagra w serialu Lucjusza Malfoya
. W cyklu J.K. Rowling
postać pojawia się dopiero w "Komnacie Tajemnic". W serialu zobaczymy go już w pierwszym sezonie.
Potwierdził to sam Flynn
w jednym z ostatnich wywiadów. Jednak z jego słów jasno wynika, że w pierwszym sezonie Lucjusza Malfoya
nie będzie za wiele: Jest super. Na razie niewiele zrobiłem, ale cieszę się jako fan tych historii, a w zasadzie książek. Wciąż pamiętam to wrażenie, kiedy czytałem je jako nastolatek. Miały dla mnie ogromne wrażenie. Dla moich dzieci też. Dlatego to naprawdę mega fajne, że mogę teraz być częścią tego wszystkiego.
Prace nad serialem "Harry Potter"
już trwają. Jednak premiera pierwszego sezonu spodziewana jest dopiero w roku 2027.
