Newsy Seriale Lucjusz Malfoy w pierwszym sezonie serialu "Harry Potter"
VOD / Seriale

Lucjusz Malfoy w pierwszym sezonie serialu "Harry Potter"

Comic Book Movie / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Lucjusz+Malfoy+w+pierwszym+sezonie+serialu+HBO+%22Harry+Potter%22.+Aktor+Johnny+Flynn+oficjalnie+potwierdzi%C5%82-163517
Lucjusz Malfoy w pierwszym sezonie serialu &quot;Harry Potter&quot;
źródło: Getty Images
autor: Jonathan Brady - PA Images
Mamy kolejne potwierdzenie tego, że serialowy "Harry Potter" nie będzie dokładną ekranizacją kolejnych tomów. Wygląda na to, że twórcy zamierzają trzymać się chronologii zdarzeń, a nie chronologii publikacji.

Johnny Flynn nagrał już swoje sceny do "Harry'ego Pottera"



Najnowsze potwierdzenie tego faktu pochodzi od jednej z gwiazd serialu, Johnny'ego Flynna. Jak wiadomo, aktor zagra w serialu Lucjusza Malfoya. W cyklu J.K. Rowling postać pojawia się dopiero w "Komnacie Tajemnic". W serialu zobaczymy go już w pierwszym sezonie.


Potwierdził to sam Flynn w jednym z ostatnich wywiadów. Jednak z jego słów jasno wynika, że w pierwszym sezonie Lucjusza Malfoya nie będzie za wiele:

Jest super. Na razie niewiele zrobiłem, ale cieszę się jako fan tych historii, a w zasadzie książek. Wciąż pamiętam to wrażenie, kiedy czytałem je jako nastolatek. Miały dla mnie ogromne wrażenie. Dla moich dzieci też. Dlatego to naprawdę mega fajne, że mogę teraz być częścią tego wszystkiego.

Prace nad serialem "Harry Potter" już trwają. Jednak premiera pierwszego sezonu spodziewana jest dopiero w roku 2027.

Siedem najlepszych scen z filmowej serii "Harry Potter"




Powiązane artykuły Harry Potter Series Project

Zobacz wszystkie artykuły

Harry Potter Series Project  (2027)

 Harry Potter Series Project

Harry Potter i Kamień Filozoficzny  (2001)

 Harry Potter i Kamień Filozoficzny

Harry Potter i więzień Azkabanu  (2004)

 Harry Potter i więzień Azkabanu

Harry Potter i Czara Ognia  (2005)

 Harry Potter i Czara Ognia

Najnowsze Newsy

Seriale

Seria "Piątek trzynastego" wskrzeszona. Koniec zdjęć do "Crystal Lake"

Filmy

Ujawniono kolejne gwiazdy "The Social Reckoning" Sorkina

Filmy

Gwiazdy "The Boys", "Stranger Things" w biografii słynnego artysty

Filmy

"Desperatki" wciąż z szansą na reboot. Po 6 latach wybrano reżysera

VOD Seriale Filmy

Netflix: polski Top 10 tygodnia – "Druga Furioza" porwała tłumy

VOD Seriale Filmy

Netflix: Top 10 tygodnia – zaskoczeń brak. "Potwór" nadal numerem 1

Filmy

Mel Gibson idzie na całość! Obłędny budżet "Pasji 2"

48 komentarzy