Gwiazda "Bohemian Rhapsody" w obsadzie biografii Beatlesów. Kto jeszcze?

The Hollywood Reporter / autor: /
Gwiazda &quot;Bohemian Rhapsody&quot; w obsadzie biografii Beatlesów. Kto jeszcze?
źródło: Getty Images
autor: Jamie McCarthy
Trwa realizacja czterech projektów o członkach legendarnej grupy The Beatles, które trafią do kin w 2028 roku. Do sieci trafiły informacje o nowych członkach obsady produkcji. 

Kolejne gwiazdy w biografii Beatlesów



GettyImages-2169089664.jpg Getty Images © Kate Green


W filmie pojawią się Lucy Boynton ("Bohemian Rhapsody") jako Jane Asher, partnerka Paula McCartneya, Farhan Akhtar ("Ms. Marvel") jako muzyk Ravi Shankar, Morfydd Clark ("Saint Maud") jako Cynthia Lennon, pierwsza żona Johna, oraz Harry Lawtey ("Branża") jako Stuart Sutcliffe, pierwszy basista zespołu.

Scenarzystami czterech biografii The BeatlesJez Butterworth, Peter Straughan i Jack Thorne. Autorem zdjęć będzie Greig Fraser, a całość reżyseruje Sam Mendes. Wszystkie filmy mają trafić do kin 7 kwietnia 2028 roku.

W rolach głównych Paul Mescal jako Paul McCartney, Barry Keoghan jako Ringo Starr, Joseph Quinn jako George Harrison i Harris Dickinson jako John Lennon. Towarzyszyć im będą m.in. Saoirse Ronan, której przypadła rola Lindy McCartney, żony PaulaMia McKenna-Bruce, która zagra Maureen Starkey, pierwszą żonę Starra oraz Anna Sawai, która wcieli się w Yoko Ono. Menedżera Beatlesów zagra James Norton

"Get Back" - zwiastun dokumentu o Beatlesach



