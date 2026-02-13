Gwiazda "Bohemian Rhapsody" w obsadzie biografii Beatlesów. Kto jeszcze?

Trwa realizacja czterech projektów o członkach legendarnej grupy The Beatles, które trafią do kin w 2028 roku. Do sieci trafiły informacje o nowych członkach obsady produkcji.
Kolejne gwiazdy w biografii Beatlesów
Getty Images © Kate Green
W filmie pojawią się Lucy Boynton
("Bohemian Rhapsody
") jako Jane Asher
, partnerka Paula McCartneya
, Farhan Akhtar
("Ms. Marvel
") jako muzyk Ravi Shankar
, Morfydd Clark
("Saint Maud
") jako Cynthia Lennon
, pierwsza żona Johna
, oraz Harry Lawtey
("Branża
") jako Stuart Sutcliffe
, pierwszy basista zespołu.
Scenarzystami czterech biografii The Beatles
są Jez Butterworth
, Peter Straughan
i Jack Thorne
. Autorem zdjęć będzie Greig Fraser
, a całość reżyseruje Sam Mendes
. Wszystkie filmy mają trafić do kin 7 kwietnia 2028 roku.
W rolach głównych Paul Mescal
jako Paul McCartney
, Barry Keoghan
jako Ringo Starr
, Joseph Quinn
jako George Harrison
i Harris Dickinson
jako John Lennon
. Towarzyszyć im będą m.in. Saoirse Ronan
, której przypadła rola Lindy McCartney
, żony Paula
, Mia McKenna-Bruce
, która zagra Maureen Starkey
, pierwszą żonę Starra
oraz Anna Sawai
, która wcieli się w Yoko Ono
. Menedżera Beatlesów
zagra James Norton
.
