Newsy Lucy Davis ("The Office") o swojej diagnozie. Aktorka cierpi na nieuleczalną chorobę
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Lucy Davis ("The Office") o swojej diagnozie. Aktorka cierpi na nieuleczalną chorobę

BBC / autor: /
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Lucy Davis (&quot;The Office&quot;) o swojej diagnozie. Aktorka cierpi na nieuleczalną chorobę
źródło: Getty Images
autor: Jason LaVeris
Lucy Davis, czyli ekranowa Dawn Tinsley z brytyjskiego "The Office", zdecydowała się podzielić z fanami smutną wiadomością. Aktorka ujawniła, że cierpi na nieuleczalną chorobę.

Lucy Davis o swojej chorobie


W obszernym wpisie na Instagramie Davis zaktualizowała informacje na temat swojego stanu zdrowia. Przyznała, że była bliska zlekceważenia objawów i podkreśliła, jak ważna jest szybka diagnoza: 

Półtora roku temu zdiagnozowano u mnie raka piersi w czwartym stadium, który dał przerzuty do kości. Konkretnie do kręgosłupa, prawego biodra i żeber. Nowotwór jest nieuleczalny i już za późno na chemioterapię. Pierwszy guz, który wyczułam, właściwie nie był guzem; to był raczej twardy punkt. Naprawdę maleńki. Byłam bliska olania wizyty u lekarza. Więc chcę chyba powiedzieć, żebyście niczego nie ignorowali. Sprawdzajcie wszystko.

Lucy Davis oraz Ricky Gervais, Martin Freeman i Mackenzie Crook na planie "Biura"

Davis podchodzi do swojej choroby z ironicznym humorem: 

Aktualnie staram się korzystać z tego, co zostało z mojego życia i czerpać z niego tyle radości, ile mogę. Zawsze lubiłam znajdować coś pouczającego w trudnych chwilach. Rak nie zawiódł na tym polu; nauczyłam się od niego bardzo dużo i jestem za to wdzięczna. Jak niektórzy z was wiedzą, ból potrafi być nie z tej ziemi. Zbyt długie stanie czy chodzenie może być ciężkie i czasem potrzebuję wózka (więc jeśli widzicie że się toczę, nie obawiajcie się mnie popchnąć!).

Mimo diagnozy nie traci ducha: 

Najważniejszy w tym wszystkim jest dla mnie humor. Poprosiłam przyjaciół i rodzinę, aby żartowali ze mnie tak dużo, jak tylko mogą (a są w tym naprawdę dobrzy), a przede wszystkim by nie traktowali mnie jak chorą osobę. Nic tak skutecznie nie sprawi, że poczujesz się chora, jak traktowanie cię, jakbyś była chora. Nie boję się tego, co nadchodzi. Jestem pogodzona z losem. Spotkam się z moją Gracie (jej psem – przyp. red.) szybciej, niż sądziłam, a opuszczenie mojego fizycznego ciała traktuję jak powrót do domu. Żałobę zostawiam rodzinie, to dla nich trudniejsze niż dla mnie.

Lucy Davis jako Hilda Spellman w serialu "Chilling Adventures of Sabrina"

Poinformowała też, że nie zamierza rezygnować z pracy: 

Zamierzam kontynuować pracę na rzecz praw zwierząt. Jest dla mnie niezwykle ważna. Chciałabym też nadal pracować. Jestem całkowicie zdolna do pracy, a aktorstwo to jedna z największych radości mojego życia.

Oryginalny wpis możecie zobaczyć poniżej:


Skąd znamy Lucy Davis? Zobacz zwiastun serialu "Chilling Adventures of Sabrina"


Lucy Davis najlepiej znana jest z seriali "Biuro" oraz "Chilling Adventures of Sabrina" (zwiastun poniżej). W jej filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Duma i uprzedzenie", "Wysyp żywych trupów", "Garfield 2" czy "Wonder Woman".


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