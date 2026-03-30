Ludzie nie chcą oglądać poprawnych politycznie filmów? Tak twierdzi były producent Amazonu

Jakiś czas temu przytaczaliśmy wypowiedź Phila Lorda i Christophera Millera, którzy stwierdzili, że wolą pracę nad nowym, oryginalnym projektem niż kolejną odsłoną znanej franczyzy (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). Zgadza się z nimi, Roy Price – były dyrektor Amazonu. Co jego zdaniem odpowiada za sukces "Projektu Hail Mary"? Getty Images © Paul Zimmerman
Były dyrektor Amazonu o sukcesie "Projektu Hail Mary"
W czasach, gdy wielkie studia przygotowują dla nas głównie remaki, sequele, requele i rebooty "Projekt Hail Mary
" wydaje się powiewem świeżości. Zdaniem Price'a za sukcesem widowiska stoi zupełnie też inne podejście twórców. Blog World of Reel przytacza jego wypowiedź z artykułu opublikowanego przez "New York Times": Dionizyjskie elementy popularnej rozrywki – brak szacunku, seksualna szczerość i szeroki, wręcz skatologiczny humor – zostały odrzucone wraz z dążeniem branży do naprawy historycznych błędów i przeciwstawianiu się obecnym. Niewątpliwa krytyka i strach przed powiedzeniem lub zrobieniem czegoś niewłaściwego zdawały się ograniczać proces twórczy. Względy kulturowe i polityczne odgrywały nieproporcjonalnie dużą rolę – nie tylko w kształtowaniu tego, jakie filmy powstawały, ale także w definiowaniu ich sukcesu. Co wydawało się nie mieć aż takiego znaczenia? Upewnienie się, że publiczność zapełni sale kinowe.
"Projekt Hail Mary
" – wyreżyserowana przez Lorda
i Millera
adaptacja powieści Andy'ego Weira
z Ryanem Goslingiem
w roli głównej – był jednym z najbardziej oczekiwanych widowisk sci-fi ostatnich lat. Dwa tygodnie po premierze króluje w amerykańskim box offisie. Przypominamy zwiastun: