Lukas Gage zdradza, że starzy znajomi wrócą w nowym "Prison Break"

W przygotowaniu jest nowy serial "Prison Break" osadzony w tym samym uniwersum, co słynny "Skazany na śmierć". Lukas Gage, który znalazł się w obsadzie, zdradził właśnie, że w serialu zobaczymy znajome twarze.
Nowy "Skazany na smierć" nie obejdzie się bez starych znajomych?
Oddajemy hołd niesamowitemu serialowi, który uwielbiałem, dorastając. Teraz jesteśmy jednak na Hulu a nie na Foksie, więc możemy pójść w prawdziwy brud i mrok. To będzie szalona jazda Getty Images © Gonzalo Marroquin
, zdradził Lukas Gage
, zapowiadając nowy "Prison Break
". Aktor dodał, że chociaż obsada jest nowa, może wrócić kilkoro oryginalnych aktorów.
Kogo ma na myśli? Gage
pochwalił też nową obsadę: Pracuję obecnie z Margo Martindale i ten serial jest jak wymarzony świat aktorów charakterystycznych. "Prison Break"
nie będzie kontynuował historii, którą poznaliśmy w słynnym "Skazanym na śmierć
". Zamiast tego wykorzysta podobną formułę, by opowiedzieć własną historię.
Za serial odpowiada Elgin James
, czyli współtwórca popularnego "Mayans M.C.
". Główną bohaterkę zagra Emily Browning
("Amerykańscy bogowie
"). Wcieli się w weterankę wojenną, która po odejściu z wojska zaczyna pracę najcięższym więzieniu w Ameryce. Wszystko po to, by udowodnić, do czego jest zdolna dla kogoś, kogo kocha.
W obsadzie są również: Drake Rodger
, Lukas Gage
, Clayton Cardenas
, JR Bourne
, Georgie Flores
i Myles Bullock
.
"Skazany na śmierć
" był jednym z najpopularniejszych serialu 2005 roku. Oryginalnie przetrwał cztery sezony. W 2017 roku doczekał się 9-odcinkowej kontynuacji w postaci serialu "Skazany na śmierć: Sequel
". Lukasa Gage'a
już niedługo zobaczymy w filmie "Wiadomości dla Isabelle
", który zadebiutuje na platformie Netflix.
"Wiadomości dla Isabelle" – zwiastun