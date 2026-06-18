Newsy Seriale Lukas Gage zdradza, że starzy znajomi wrócą w nowym "Prison Break"
Seriale

Lukas Gage zdradza, że starzy znajomi wrócą w nowym "Prison Break"

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Lukas+Gage+zdradza%2C+%C5%BCe+starzy+znajomi+wr%C3%B3c%C4%85+w+nowym+%22Prison+Break%22-167155
Lukas Gage zdradza, że starzy znajomi wrócą w nowym &quot;Prison Break&quot;
źródło: Materiały prasowe
W przygotowaniu jest nowy serial "Prison Break" osadzony w tym samym uniwersum, co słynny "Skazany na śmierć". Lukas Gage, który znalazł się w obsadzie, zdradził właśnie, że w serialu zobaczymy znajome twarze.
   

Nowy "Skazany na smierć" nie obejdzie się bez starych znajomych?



GettyImages-2281980236.jpg Getty Images © Gonzalo Marroquin


Oddajemy hołd niesamowitemu serialowi, który uwielbiałem, dorastając. Teraz jesteśmy jednak na Hulu a nie na Foksie, więc możemy pójść w prawdziwy brud i mrok. To będzie szalona jazda, zdradził Lukas Gage, zapowiadając nowy "Prison Break".

Aktor dodał, że chociaż obsada jest nowa, może wrócić kilkoro oryginalnych aktorów. Kogo ma na myśli?

Gage pochwalił też nową obsadę: Pracuję obecnie z Margo Martindale i ten serial jest jak wymarzony świat aktorów charakterystycznych.
   
"Prison Break" nie będzie kontynuował historii, którą poznaliśmy w słynnym "Skazanym na śmierć". Zamiast tego wykorzysta podobną formułę, by opowiedzieć własną historię.

Za serial odpowiada Elgin James, czyli współtwórca popularnego "Mayans M.C.". Główną bohaterkę zagra Emily Browning ("Amerykańscy bogowie"). Wcieli się w weterankę wojenną, która po odejściu z wojska zaczyna pracę najcięższym więzieniu w Ameryce. Wszystko po to, by udowodnić, do czego jest zdolna dla kogoś, kogo kocha.

W obsadzie są również: Drake Rodger, Lukas Gage, Clayton Cardenas, JR Bourne, Georgie Flores i Myles Bullock.

"Skazany na śmierć" był jednym z najpopularniejszych serialu 2005 roku. Oryginalnie przetrwał cztery sezony. W 2017 roku doczekał się 9-odcinkowej kontynuacji w postaci serialu "Skazany na śmierć: Sequel".

Lukasa Gage'a już niedługo zobaczymy w filmie "Wiadomości dla Isabelle", który zadebiutuje na platformie Netflix.

"Wiadomości dla Isabelle" – zwiastun


Powiązane artykuły Prison Break

Zobacz wszystkie artykuły

Skazany na śmierć  (2005)

 Skazany na śmierć

Prison Break  (2026)

 Prison Break

Skazany na śmierć: Ostatnia ucieczka  (2009)

 Skazany na śmierć: Ostatnia ucieczka

Skazany na śmierć: Sequel  (2017)

 Skazany na śmierć: Sequel

Najnowsze Newsy

Filmy

Sandra Oh w nowym filmie twórców "Wszystko wszędzie naraz"?

PIĘĆ SMAKÓW: Wybierzmy filmy do sekcji jubileuszowej!

1 komentarz
Festiwale i nagrody Filmy

TAURON Nowe Horyzonty: "Exotic" dołącza do Pokazów Galowych

Filmy

"Backrooms": Nie ma wyjścia, trzeba obejrzeć? Recenzja

Filmy Wideo

Nadchodzi sequel "100 dni do matury". Zobacz teaser "100 dni: Misja Zeus"

4 komentarze
Filmy

Scarlett Johansson jako chirurżka pod obstrzałem

11 komentarzy
Podcast Filmy

"Mam parę uwag" #141: "Dzień objawienia" czy dzień rozczarowania?