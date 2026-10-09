Lulu Wilson wraca jako Becky. W Polsce walczy z nazistami! Zwiastun "Ostatniego kuszenia Becky"

Do sieci trafił zwiastun filmu "Ostatnie kuszenie Becky". Akcja produkcji rozgrywa się w Polsce.
Becky powraca i szykuje krwawą rzeź w Polsce "Ostatnie kuszenie Becky"
to trzecia część krwawych przygód Becky Hooper. Bohaterkę po raz pierwszy poznaliśmy w filmie "Becky"
z 2020 roku. W 2023 roku na ekranach zadebiutował "Gniew Becky".
"Ostatnie kuszenie Becky
" miało swoją premierę na festiwalu Fantasia.
Tak brzmi oficjalny opis filmu: Becky (Lulu Wilson), teraz agentka operacyjna CIA, działa pod przykrywką w Polsce, by przeniknąć do rodziny prowadzącej zajazd w Wilczym Szańcu, jednym z bunkrów Hitlera z czasów II wojny światowej. Gdy odkrywa, że ojciec rodziny, Wilhelm Reuss (Neil Patrick Harris), planuje doprowadzić do powstania Czwartej Rzeszy, Becky musi go powstrzymać.
Oprócz Wilson
i Harrisa
w obsadzie znaleźli się również Brandon Flynn
("Trzynaście powodów
"), James Urbaniak
("Oppenheimer
"), Catherine Walker
("Napoleon
") i Kate Siegel
("Carrie
").
Film wyreżyserowała Jenn Wexler
("Gra w opętanie
"), która napisała również scenariusz wspólnie z Mattem Angelem
, jednym z reżyserów "Gniewu Becky
".
Zwiastun filmu "Ostatnie kuszenie Becky"