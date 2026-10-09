Newsy Filmy Lulu Wilson wraca jako Becky. W Polsce walczy z nazistami! Zwiastun "Ostatniego kuszenia Becky"
Filmy / Wideo

Lulu Wilson wraca jako Becky. W Polsce walczy z nazistami! Zwiastun "Ostatniego kuszenia Becky"

Bloody Disgusting / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Lulu+Wilson+wraca+jako+Becky.+W+Polsce+walczy+z+nazistami+Zwiastun+%22Ostatniego+kuszenia+Becky%22-169011
Lulu Wilson wraca jako Becky. W Polsce walczy z nazistami! Zwiastun &quot;Ostatniego kuszenia Becky&quot;
Do sieci trafił zwiastun filmu "Ostatnie kuszenie Becky". Akcja produkcji rozgrywa się w Polsce.

Becky powraca i szykuje krwawą rzeź w Polsce



"Ostatnie kuszenie Becky" to trzecia część krwawych przygód Becky Hooper. Bohaterkę po raz pierwszy poznaliśmy w filmie "Becky" z 2020 roku. W 2023 roku na ekranach zadebiutował "Gniew Becky". "Ostatnie kuszenie Becky" miało swoją premierę na festiwalu Fantasia.


Tak brzmi oficjalny opis filmu:

Becky (Lulu Wilson), teraz agentka operacyjna CIA, działa pod przykrywką w Polsce, by przeniknąć do rodziny prowadzącej zajazd w Wilczym Szańcu, jednym z bunkrów Hitlera z czasów II wojny światowej. Gdy odkrywa, że ojciec rodziny, Wilhelm Reuss (Neil Patrick Harris), planuje doprowadzić do powstania Czwartej Rzeszy, Becky musi go powstrzymać.

Oprócz Wilson i Harrisa w obsadzie znaleźli się również Brandon Flynn ("Trzynaście powodów"), James Urbaniak ("Oppenheimer"), Catherine Walker ("Napoleon") i Kate Siegel ("Carrie").

Film wyreżyserowała Jenn Wexler ("Gra w opętanie"), która napisała również scenariusz wspólnie z Mattem Angelem, jednym z reżyserów "Gniewu Becky".

Zwiastun filmu "Ostatnie kuszenie Becky"




Ostatnie kuszenie Becky  (2026)

 Ostatnie kuszenie Becky

Becky  (2020)

 Becky

Gniew Becky  (2023)

 Gniew Becky

Najnowsze Newsy

Comedy Central świętuje 20 lat w Polsce

Seriale

Prequel "Piątku trzynastego" będzie brutalniejszy niż filmy?

Filmy

Alfonso Cuarón wraca do kina! Szykuje nowy film. To będzie horror

Seriale Filmy Gry

XBOX szuka nowych sposobów zarabiania pieniędzy. Poznajcie XP

1 komentarz
Inne Filmy

Anne Hathaway o "Diggerze": "Daję mu 10/10"

4 komentarze
VOD Filmy

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" już na VOD

Festiwale i nagrody Filmy

WMFF 2026: Co oglądać na festiwalu? Tych filmów nie przegap