Lynch, Godard, Campion, Herzog, Hitchcock w programie 20. MDAG

Jubileuszowa edycja MDAG to doskonała okazja, żeby przyjrzeć się nie tylko twórczości wybitnych reżyserów_ek, ale też zastanowić się nad odpowiedzialnością, jaka spoczywa na wszystkich twórcach filmów dokumentalnych. O tym opowiada film(Subject) w reżyserii Jennifer Tiexiery i Camilli Hall. Reżyserki skupiają się na bohaterach_kach filmów dokumentalnych. Co wydarzyło się w ich życiu, kiedy ekipa filmowa wyjechała? Gdzie leżą granice etyczne, którymi dokumentaliście powinni się kierować? Spotykając się z ludźmi, których życie w ostatnio dziesięcioleciu przyczyniło się do powstania najgłośniejszych filmów, tworzą skomplikowany obraz relacji na linii ekipa-bohater_ka, czasem prowadzącej do tragicznego finału.Doskonałe filmy o największych wizjonerach_kach kina są z kolei idealnym źródłem twórczych (i nie tylko) inspiracji. W(Godard Cinema) Cyril Leuthy śledzi eksperymenty, obsesje i odkrycia Godarda na przestrzeni dekad nieprzerwanej pracy. Przez lata wymyślał siebie na nowo, by potem wszystko niszczyć i zaczynać od nowa, nieustannie badając możliwości ruchomego obrazu.(Werner Herzog: Radical Dreamer) Thomasa von Steinaeckera to pogłębiony obraz artysty jedynego w swoim rodzaju. Hipnotyzował swoich aktorów, ugotował i zjadł własnego buta, wspinał się w głąb wulkanów, przeszedł na piechotę trasę z Monachium do Paryża, żeby uratować życie artystki, której twórczość podziwiał. Z drugiej strony użyczył głosu do Simpsonów i występuje w blockbusterach.Równie barwną postacią jest David Lynch . Znany festiwalowej publiczności Alexandre O. Philippe w filmieopowiada o fascynacji Lyncha "Czarnoksiężnikiem z Oz". Przełożyła się ona na niezliczone nawiązania, rozsiane po firmach mistrza amerykańskiego kina - od " Blue Velvet " przez " Dzikość serca ", " Mulholland Drive " aż po " Twin Peaks ". Julie Bertuccelli przygląda się bliżej legendarnej Jane Campion w filmie(Jane Campion, The Cinema Woman). Poznajemy twórczość pierwszej kobiety, która zdobyła Złotą Palmę na festiwalu filmowym w Cannes - w 1993 roku za film " Fortepian ". W ciągu 40 lat pracy wypracowała autorytet i silną pozycję w branży całkowicie zdominowanej przez mężczyzn. Za to autor " The Story of Film - odysei filmowej Mark Cousins przybliża nam postać reżysera, który zrewolucjonizował kino w filmie o tytule mówiącym wszystko -(My name is Alfred Hitchcock).