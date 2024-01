Lynne Marta, aktorka znana z "Footloose", nie żyje. Miała 78 lat

Lynne Marta – najważniejsze role

Lynne Marta w filmie "Joe Kidd"

Lynne Marta w filmie "Footloose"

Aktorka urodziła się w 1945 roku w New Jersey. Trwającą cztery dekady karierę rozpoczęła od programu tanecznego dla nastolatków "The Lloyd Thaxton Show". Następnie zagrała w popularnych serialach komediowych "Gidgit" i " The Monkees ", a także " Love, American Style " będącym komediową antologią.Kluczowym występem w karierze Lynne Marty była rola w westernie. Widzowie, mogą ją także pamiętać z takich seriali, jakNajbardziej pamiętną rolą Marty pozostanie zapewne postać ciotki Kevina Bacona , Lulu Warnicker, w filmienominowanym do dwóch Oscarów.Do ostatnich występów w karierze Marty, która zakończyła się w na początku lat dwutysięcznych, należą role w