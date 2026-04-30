Lynne Ramsay szykuje swoją "Odyseję kosmiczną" z Joaquinem Phoenixem

W zeszłym roku Lynne Ramsay wróciła z nowym filmem "Zgiń kochanie". Reżyserka ma już jednak w zanadrzu kilka nowych projektów. W jednym mają zagrać Joaquin Phoenix i Rooney Mara, a w drugim Julianne Moore. Oba będą rozgrywać się w arktycznej scenerii. Jeden z nich Ramsay nazywa swoją "Odyseją kosmiczną".
udzieliła wywiadu magazynowi "The Gentle Woman", w którym zdradziła, że obecnie szykuje się do realizacji filmu "Polaris"
. Produkcja, w której wystąpią Joaquin Phoenix i Rooney Mara, rozgrywa się u zarania XX wieku i opowiada o fotografie, który – jak mówi reżyserka – jedzie na Alaskę, żeby robić zdjęcia Inuitom, i na Arktyce spotyka diabła. To epicka produkcja, moja "2001: Odyseja kosmiczna"
, dodaje reżyserka. Ramsay
potwierdza, że w jej planach wciąż jest również "Stone Mattress" z Julianne Moore na podstawie opowiadania Margaret Atwood
o bogatych turystach na arktycznym rejsie. Moore
ma zagrać pasażerkę, która chce zemścić się na swoim gwałcicielu. To kino zemsty, ale na skalę środowiskową. Bohaterka odkrywa swoją przeszłość, ale krajobraz również odkrywa swoją przeszłość, topniejąc
, wyjaśnia reżyserka.
Filmem zainteresowany jest podobno Netflix, ale nic nie jest jeszcze dogadane. Ramsay
mówi, że największym problemem jest wynajęcie statku wycieczkowego, bo muszą być one rezerwowane z rocznym wyprzedzeniem.
"Zgiń kochanie" – zwiastun
Grace (Jennifer Lawrence
) i Jackson (Robert Pattinson
) wprowadzają się do położonego na odludziu domu, by wkrótce powitać na świecie swoje pierwsze dziecko. Nowe życie okazuje się dużo trudniejsze niż oczekiwali. Spędzająca długie dni jedynie z dzieckiem, Grace zaczyna przejawiać coraz dziwniejsze zachowania. Niekontrolowane fale pożądania, irracjonalnego lęku czy nawet agresji, wprowadzają w życie rodzinne coraz większy chaos. W miarę, jak rzeczywistość Grace ustępuje miejsca dzikim fantazjom, staje się jasne, że dzieje się z nią coś bardzo niepokojącego.