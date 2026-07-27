Męczeństwo Chrystusa już wkrótce. Zobacz teaser serialu "The Chosen"

O szóstym sezonie serialu "The Chosen. Wybrani"

Teaser 6. sezonu serialu "The Chosen. Wybrani"

Serialstworzony został w środowisku amerykańskich ewangelikalnych chrześcijan. Jest to ekranizacja nowotestamentowych opowieści o zbawczej misji Jezusa Chrystusa, mesjasza i Boga, który stał się człowiekiem.W oficjalnym opisie szóstego sezonu czytamy:Prawie wszystkie odcinki szóstego sezonybędą miały swoją premierę w streamingu (w większości krajów na platformie Prime Video). Premiera planowana jest naSam finał ma jednak trafić do kin wiosną 2027 roku.