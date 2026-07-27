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Męczeństwo Chrystusa już wkrótce. Zobacz teaser serialu "The Chosen"

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/M%C4%99cze%C5%84stwo+Chrystusa+ju%C5%BC+wkr%C3%B3tce.+Zobacz+teaser+serialu+%22The+Chosen%22-167772
Męczeństwo Chrystusa już wkrótce. Zobacz teaser serialu &quot;The Chosen&quot;
Dziś w sieci pojawiła się pierwsza zapowiedź szóstego, przedostatniego sezonu serialu "The Chosen. Wybrani". Wideo znajdziecie poniżej.

O szóstym sezonie serialu "The Chosen. Wybrani"



Serial "The Chosen. Wybrani" stworzony został w środowisku amerykańskich ewangelikalnych chrześcijan. Jest to ekranizacja nowotestamentowych opowieści o zbawczej misji Jezusa Chrystusa, mesjasza i Boga, który stał się człowiekiem.


W oficjalnym opisie szóstego sezonu czytamy:

Sezon 6 ukazuje historyczne wydarzenia ostatniego dnia życia Jezusa z perspektywy tych, którzy Go kochają, oraz tych, którzy Go potępiają. Sanhedryn nazywa to sprawiedliwością. Rzymianie – pokojem. Ci, którzy podążają za Nim - morderstwem. Jednak w obliczu samotności i śmierci Jezus pozostaje niezłomny, wierny planowi, który od początku prowadził do jednego celu: krzyża. Przeżyj ostatnie godziny życia Jezusa, które na zawsze odmieniły bieg historii świata.

Prawie wszystkie odcinki szóstego sezony "The Chosen. Wybrani" będą miały swoją premierę w streamingu (w większości krajów na platformie Prime Video). Premiera planowana jest na 15 listopada.

Sam finał ma jednak trafić do kin wiosną 2027 roku.

Teaser 6. sezonu serialu "The Chosen. Wybrani"




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