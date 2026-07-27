Męczeństwo Chrystusa już wkrótce. Zobacz teaser serialu "The Chosen"

Dziś w sieci pojawiła się pierwsza zapowiedź szóstego, przedostatniego sezonu serialu "The Chosen. Wybrani". Wideo znajdziecie poniżej.
O szóstym sezonie serialu "The Chosen. Wybrani"
Serial "The Chosen. Wybrani"
stworzony został w środowisku amerykańskich ewangelikalnych chrześcijan. Jest to ekranizacja nowotestamentowych opowieści o zbawczej misji Jezusa Chrystusa, mesjasza i Boga, który stał się człowiekiem.
W oficjalnym opisie szóstego sezonu czytamy: Sezon 6 ukazuje historyczne wydarzenia ostatniego dnia życia Jezusa z perspektywy tych, którzy Go kochają, oraz tych, którzy Go potępiają. Sanhedryn nazywa to sprawiedliwością. Rzymianie – pokojem. Ci, którzy podążają za Nim - morderstwem. Jednak w obliczu samotności i śmierci Jezus pozostaje niezłomny, wierny planowi, który od początku prowadził do jednego celu: krzyża. Przeżyj ostatnie godziny życia Jezusa, które na zawsze odmieniły bieg historii świata.
Prawie wszystkie odcinki szóstego sezony "The Chosen. Wybrani"
będą miały swoją premierę w streamingu (w większości krajów na platformie Prime Video). Premiera planowana jest na 15 listopada
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Sam finał ma jednak trafić do kin wiosną 2027 roku.
Teaser 6. sezonu serialu "The Chosen. Wybrani"