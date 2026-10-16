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Młodość czy miłość? "Czas, który nie nadszedł" od dziś w kinach w całej Polsce

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Młodość czy miłość? &quot;Czas, który nie nadszedł&quot; od dziś w kinach w całej Polsce
Czy dążąc do wiecznej młodości, nie tracimy czegoś ważniejszego? Co dzieje się z ludźmi, którzy nie chcą podporządkować się regułom tego filmowego świata? „Czas, który nie nadszedł” w reżyserii Julii Rogowskiej skłania do refleksji i stawia pytania o autentyczność oraz prawo do przemijania. Film można oglądać od dziś w kinach w całej Polsce.

Czas, który nie nadszedł” – na przekór kultu młodości



Główną bohaterką filmu jest grana przez Agatę Kuleszę Sara – kobieta, która przed laty odmówiła poddania się antygeriatrycznej kuracji i została odsunięta poza margines nowego porządku. W świecie, który nagradza podporządkowanie i usuwa z pola widzenia tych, którzy nie wpisują się w kult młodości, jej wybór staje się aktem odwagi, ale też źródłem dotkliwego wykluczenia. Po latach Sara staje twarzą w twarz nie tylko z dawną miłością – Oskarem, w którego wcielił się Dobromir Dymecki, lecz przede wszystkim z konsekwencjami decyzji, których nie da się cofnąć. 


Choć akcja filmu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, opowiedziana w nim historia dotyka tematów boleśnie aktualnych. Jak mówi Agata Kulesza: To opowieść o świecie, który zrobił wszystko, żeby wymazać starość, ale przede wszystkim o ludziach, którzy próbują odnaleźć się po latach życia według zupełnie różnych zasad. Bardzo porusza mnie też to, że film stawia pytania o miejsce osób starszych we współczesnym świecie i o to, czy w tej nieustannej pogoni za młodością nie gubimy czegoś znaczeni ważniejszego.

Film został nagrodzony Złotym Klakierem na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni – wyróżnieniem przyznawanym przez Radio Gdańsk dla najdłużej oklaskiwanego filmu festiwalu. „Czas, który nie nadszedł” jest pełnometrażowym debiutem reżyserskim Julii Rogowskiej. Autorką scenariusza jest Małgorzata Piłacińska, autorem zdjęć Mikołaj Syguda, a producentką Krystyna Kantor. W roli głównej występuje Agata Kulesza, partneruje jej Dobromir Dymecki. W pozostałych rolach zobaczymy Michalinę Łabacz, Bartosza Bielenię, Weronikę Humaj, Vanessę Aleksander, Macieja Musiała oraz Annę Bieżyńską.

Film w kinach od 16 października 2026 roku. Dystrybucją w Polsce zajmuje się NEXT FILM.

Informacja sponsorowana

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