Młodość czy miłość? "Czas, który nie nadszedł" od dziś w kinach w całej Polsce

Czy dążąc do wiecznej młodości, nie tracimy czegoś ważniejszego? Co dzieje się z ludźmi, którzy nie chcą podporządkować się regułom tego filmowego świata? „Czas, który nie nadszedł
” w reżyserii Julii Rogowskiej
skłania do refleksji i stawia pytania o autentyczność oraz prawo do przemijania. Film można oglądać od dziś w kinach w całej Polsce.
Główną bohaterką filmu jest grana przez Agatę Kuleszę
Sara – kobieta, która przed laty odmówiła poddania się antygeriatrycznej kuracji i została odsunięta poza margines nowego porządku. W świecie, który nagradza podporządkowanie i usuwa z pola widzenia tych, którzy nie wpisują się w kult młodości, jej wybór staje się aktem odwagi, ale też źródłem dotkliwego wykluczenia. Po latach Sara staje twarzą w twarz nie tylko z dawną miłością – Oskarem, w którego wcielił się Dobromir Dymecki
, lecz przede wszystkim z konsekwencjami decyzji, których nie da się cofnąć.
Choć akcja filmu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, opowiedziana w nim historia dotyka tematów boleśnie aktualnych. Jak mówi Agata Kulesza
: To opowieść o świecie, który zrobił wszystko, żeby wymazać starość, ale przede wszystkim o ludziach, którzy próbują odnaleźć się po latach życia według zupełnie różnych zasad. Bardzo porusza mnie też to, że film stawia pytania o miejsce osób starszych we współczesnym świecie i o to, czy w tej nieustannej pogoni za młodością nie gubimy czegoś znaczeni ważniejszego.
Film został nagrodzony Złotym Klakierem na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni – wyróżnieniem przyznawanym przez Radio Gdańsk dla najdłużej oklaskiwanego filmu festiwalu. „Czas, który nie nadszedł
” jest pełnometrażowym debiutem reżyserskim Julii Rogowskiej
. Autorką scenariusza jest Małgorzata Piłacińska
, autorem zdjęć Mikołaj Syguda
, a producentką Krystyna Kantor
. W roli głównej występuje Agata Kulesza
, partneruje jej Dobromir Dymecki
. W pozostałych rolach zobaczymy Michalinę Łabacz
, Bartosza Bielenię
, Weronikę Humaj
, Vanessę Aleksander
, Macieja Musiała
oraz Annę Bieżyńską
.
Film w kinach od 16 października 2026 roku. Dystrybucją w Polsce zajmuje się NEXT FILM.
Informacja sponsorowana