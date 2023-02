M. Night Shyamalan ma głowę pełną pomysłów. Brakuje mu czasu

Jakie projekty przygotowuje M. Night Shyamalan?

"Pukając do drzwi" – o czym opowiada najnowszy film reżysera "Znaków"?

Zwiastun filmu "Pukając do drzwi"

Na ekranach kin już jutro zagości nowy film M. Night Shyamalana o tytule " Pukając do drzwi ". W wywiadzie dla portalu Collider twórca " Szóstego zmysłu " i " Niezniszczalnego " podzielił się swoimi planami dotyczącymi kolejnych projektów. Reżyserowi nie brakuje pomysłów, lecz chciałby mieć więcej czasu na zrealizowanie wszystkich., przyznał reżyser. Shyamalan nie ujawnił żadnych szczegółów dotyczących zapowiadanych projektów, lecz z jego słów wynika, że odstępy między premierami następnych filmów będą co najmniej dwuletnie.Fani reżysera nie będą musieli długo czekać na jego kolejny obraz. Następny, dotąd niezatytułowany film Shyamalana - według zapowiedzi studia Universal - ma mieć premierę w kwietniu przyszłego roku.Najnowszy film Shyamalana nie jest jego oryginalnym pomysłem. " Pukając do drzwi " jest adaptacją wyróżnionej Nagrodą Brama Stokera powieści Paula G. Tremblaya , która w Polsce została wydana pod tytułem "Chatka na krańcu świata".Jest to historia młodej Wen i jej rodziców Erika i Andrew. Spędzają oni wakacje w samotnej chatce nad jeziorem niedaleko granicy kanadyjskiej, z dala od miejskiego zgiełku, odcięci od natrętnego Internetu i telefonów komórkowych. Od najbliższych sąsiadów dzieli ich pięć kilometrów piaszczystej drogi używanej dawniej przez drwali.Pewnego dnia na ich posesji pojawia się czwórka uzbrojonych nieznajomych. Biorą rodzinę na zakładników i opowiadają im przerażające rzeczy o końcu świata. Twierdzą też, że apokalipsę może powstrzymać poświęcenie jednego z członków rodziny. Mając ograniczony dostęp do świata zewnętrznego bohaterowie muszą podjąć dramatyczną decyzję: czy wierzą nieznajomym i dokonają wyboru...W obsadzie filmu znaleźli się: Dave Bautista