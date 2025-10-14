M. Night Shyamalan szykuje serial o Magicznej Kuli

M. Night Shyamalan zapowiada nowy serial telewizyjny. Projekt nosi tytuł "Magic 8 Ball".
Nie tylko "Servant". Shyamalan szykuje kolejny serial M. Night Shyamalan
zapowiedział nowy projekt w mediach społecznościowych. Przesłany post ujawnia, że będzie reżyserem odcinka pilotowego. Scenarzystą projektu jest serialowy weteran Brad Falchuk
, czyli współtwórca uniwersum "American Horror Story
" i serialu "9-1-1
". Magic 8 Ball
to słynna zabawka w kształcie czarnej kuli bilardowej. Osoba zadaje pytanie, po czym potrząsa kulą. W specjalnym okienku w kuli pojawia się odpowiedź.
Szczegóły fabuły serialu nie są na razie znane. Wiadomo jedynie, że będzie to paranormalny dramat psychologiczny zawierający elementy kulturowej intrygi.
W poście czytamy, że Shyamalan
przygotowywał się do realizacji serialu od kilku lat. Projekt powstaje we współpracy z Mattel.
