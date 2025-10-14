Newsy Seriale M. Night Shyamalan szykuje serial o Magicznej Kuli
M. Night Shyamalan szykuje serial o Magicznej Kuli

M. Night Shyamalan zapowiada nowy serial telewizyjny. Projekt nosi tytuł "Magic 8 Ball".

M. Night Shyamalan zapowiedział nowy projekt w mediach społecznościowych. Przesłany post ujawnia, że będzie reżyserem odcinka pilotowego. Scenarzystą projektu jest serialowy weteran Brad Falchuk, czyli współtwórca uniwersum "American Horror Story" i serialu "9-1-1".


Magic 8 Ball to słynna zabawka w kształcie czarnej kuli bilardowej. Osoba zadaje pytanie, po czym potrząsa kulą. W specjalnym okienku w kuli pojawia się odpowiedź.

Szczegóły fabuły serialu nie są na razie znane. Wiadomo jedynie, że będzie to paranormalny dramat psychologiczny zawierający elementy kulturowej intrygi. 

W poście czytamy, że Shyamalan przygotowywał się do realizacji serialu od kilku lat. Projekt powstaje we współpracy z Mattel.

