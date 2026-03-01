MARCIN PROKOP w podcaście "Mój Ulubiony Film". Co łączy go z Wernerem Herzogiem?

Czego najbardziej boi się Marcin Prokop? Co sądzi o tegorocznych oscarowych faworytach? W jaki sposób inspirują go dokumenty Wernera Herzoga? No i dlaczego Scarlett Johansson wspaniałą aktorką jest? Odpowiedzi szukajcie w nowym odcinku podcastu "Mój Ulubiony Film".
Hasło przewodnie podcastu brzmi: powiedz mi, jaki jest twój ulubiony film, a dowiem się kim jesteś. Łukasz Muszyński
dyskutuje z zaproszonymi gośćmi o obiektach ich największego kinomaniackiego uczucia. Konwersacja o kinie staje się punktem wyjścia do rozmowy o życiu. Albowiem sztuka i życie lubią się ze sobą przeplatać.
Marcin Prokop odwiedził nasz podcast z okazji premiery nowego sezonu programu "Niezwykłe Stany Prokopa
", który od dziś można oglądać w TVN i Playerze. W nowych odcinkach dziennikarz odwiedza Alaskę, Hawaje i Portoryko. To najdalsze krańce Stanów Zjednoczonych, nie tylko w sensie geograficznym. Oficjalnie należą do USA, ale kulturowo i emocjonalnie tworzą osobne światy. Prowadzący zabiera widzów w podróż do miejsc, gdzie rozmowy o tożsamości, wolności i życiu na własnych zasadach nabierają wyjątkowego znaczenia.