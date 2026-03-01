Newsy MARCIN PROKOP w podcaście "Mój Ulubiony Film". Co łączy go z Wernerem Herzogiem?
Podcast

MARCIN PROKOP w podcaście "Mój Ulubiony Film". Co łączy go z Wernerem Herzogiem?

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/MARCIN+PROKOP+w+podca%C5%9Bcie+%22M%C3%B3j+Ulubiony+Film%22.+Co+%C5%82%C4%85czy+go+z+Wernerem+Herzogiem-165407
MARCIN PROKOP w podcaście &quot;Mój Ulubiony Film&quot;. Co łączy go z Wernerem Herzogiem?
Czego najbardziej boi się Marcin Prokop? Co sądzi o tegorocznych oscarowych faworytach? W jaki sposób inspirują go dokumenty Wernera Herzoga? No i dlaczego Scarlett Johansson wspaniałą aktorką jest? Odpowiedzi szukajcie w nowym odcinku podcastu "Mój Ulubiony Film".   



Hasło przewodnie podcastu brzmi: powiedz mi, jaki jest twój ulubiony film, a dowiem się kim jesteś. Łukasz Muszyński dyskutuje z zaproszonymi gośćmi o obiektach ich największego kinomaniackiego uczucia. Konwersacja o kinie staje się punktem wyjścia do rozmowy o życiu. Albowiem sztuka i życie lubią się ze sobą przeplatać.


TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ

Marcin Prokop odwiedził nasz podcast z okazji premiery nowego sezonu programu "Niezwykłe Stany Prokopa", który od dziś można oglądać w TVN i Playerze. W nowych odcinkach dziennikarz odwiedza Alaskę, Hawaje i Portoryko. To najdalsze krańce Stanów Zjednoczonych, nie tylko w sensie geograficznym. Oficjalnie należą do USA, ale kulturowo i emocjonalnie tworzą osobne światy. Prowadzący zabiera widzów w podróż do miejsc, gdzie rozmowy o tożsamości, wolności i życiu na własnych zasadach nabierają wyjątkowego znaczenia.  

Powiązane artykuły Marcin Prokop

Zobacz wszystkie artykuły

Pulp Fiction  (1994)

 Pulp Fiction

Spotkania na krańcach świata  (2007)

 Spotkania na krańcach świata

Pulp Fiction: The Facts  (2002)

 Pulp Fiction: The Facts

Pulp Fiction on a Dime: A 10th Anniversary Retrospect  (2004)

 Pulp Fiction on a Dime: A 10th Anniversary Retrospect

Najnowsze Newsy

Filmy Box office

Box Office USA: "Krzyk 7" najgłośniejszą premierą roku

35 komentarzy
Filmy

Hollywood ekranizuje komiks Polaka! To thriller w stylu "Siedem"

11 komentarzy

Hollywood skreślił Susan Sarandon za wsparcie dla Palestyny?

47 komentarzy

Shia LaBeouf ponownie aresztowany

49 komentarzy
Seriale Filmy

Scenografowie przyznali nagrody. To będą też Oscary?

3 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

Czy właśnie dowiedzieliśmy się, kto wygra tegoroczne Oscary?

51 komentarzy
Filmy

Dakota Johnson, Saoirse Ronan, Jessie Buckley jako kazirodcze siostry

39 komentarzy