MCU czy raczej WWE? Nicolas Cage porównał Marvela do wrestlingu

Wygląda na to, że Nicolas Cage nie jest wielkim fanem tego, jak obecnie wyglądają filmy z kinowego uniwersum Marvela. Aktor, który sam wcielał się kilkakrotnie w komiksowe postacie, porównał dzisiejsze MCU do wrestlingu.
Nicolas Cage krytykuje obecny poziom filmów Marvela Moim zdaniem zaczęło się to wspaniale. Niektóre z wczesnych historii były świetne. Zwłaszcza sposób, w jaki przeplatali wszystkie nitki fabularne, opowiadając o różnych postaciach
, powiedział Nicolas Cage
o filmach Marvel Studios podczas spotkania z fanami na konwencie w Dallas. Ale ostatnimi czasy – i mówię to z miłością – kiedy widzę tych ponadpięćdziesięcioletnich, inteligentnych i utalentowanych aktorów zakładających swoje absurdalne kostiumy i szykujących się do walki – i umówmy się, wszystko dąży tu do walki – trudno mi nie pomyśleć, że MCU stało się dobrze sfinansowanym, podkręconym WWE
, dodał Cage
, mając oczywiście na myśli World Wrestling Entertainment.
Sam Cage
oczywiście nigdy nie był częścią kinowego uniwersum Marvela
, wcielał się jednak w postacie z komiksów wydawnictwa: a to w dwóch częściach "Ghost Ridera
", a to w serialu "Spider-Noir
". W "Spider-Noir" podobało mi się, że walka nie była tam sednem. To była opowieść detektywistyczna. Była tam tajemnica
, wyjaśnił aktor. Chciałbym zobaczyć, jak Marvel wraca do opowiadania historii, a nie tylko podprowadzania pod kolejny pojedynek wrestlingowy.
"Spider-Noir" – zwiastun
"Spider-Noir
" to aktorski serial oparty na komiksie Marvela Spider-Man Noir. Opowiada historię Bena Reilly’ego (Nicolas Cage
), doświadczonego, pechowego prywatnego detektywa z Nowego Jorku lat 30., który po głęboko osobistej tragedii zmuszony jest zmierzyć się ze swoją przeszłością jako jedyny superbohater miasta.