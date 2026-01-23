Małgosia Turzańska z szansą na Oscara. Gdzie mogliśmy podziwiać jej kostiumy?

Wczoraj poznaliśmy nominowanych do tegorocznych Oscarów - wśród nich znalazły się także wyróżnienia dla polskich twórców. Szansę na statutkę ma Małgosia Turzańska, doceniona za kostiumy w filmie "Hamnet". Przybliżmy nieco jej postać i produkcje, przy których brała udział.
Jakie doświadczenie ma Małgosia Turzyńska?
Getty Images © Gilbert Flores
Urodzona w Krakowie Turzańska
jako nastolatka zamieszkała w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W kolejnych latach ukończyła studia na Wydziale Teatralnym Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze oraz w nowojorskiej Tisch School of the Arts na NYU. Swoje pierwsze kroki na planie stawiała pod okiem Agnieszki Holland
jako asystentka przy filmie "Janosik. Prawdziwa historia
".
W późniejszych latach Polka miała okazję pracować przy uznanych produkcjach - warto wymienić np. pierwszy sezon serialu "Stranger Things
", który stał się światowym fenomenem. Za swoją pracę przy kostiumach rodem z lat 80. Turzańska
została nominowana do nagrody Amerykańskiej Gildii Kostiumografów. Artystka pracowała też przy takich filmach, jak m.in. "Plan Maggie
", "Zielony Rycerz
", "Aż do piekła
" i "Nigdy cię tu nie było
". Stworzyła kostiumy do dwóch części trylogii Ti Westa - "X
" oraz "Pearl
" z Mią Goth
.
W tym roku została wyróżniona indywidualną nominacją za "Hamneta
", ale projektowała kostiumy także do innego filmu nominowanego w głównej kategorii: "Snów o pociągach
". Turzańska
w jednym z wywiadów opowiada, że stroje z "Hamneta
" projektowała z myślą o tym, by oddawały aktualny stan bohaterki granej przez Jessie Buckley
. Inspirację czerpała m.in. dawnych obrazów. Z reżyserką Chloé Zhao
znają się jeszcze z czasów studiów, a pracując nad filmem, Turzańska
współpracowała m.in. z operatorem Łukaszem Żalem
. Czy Małgosia Turzańska wyjdzie z gali oscarowej ze statuetką w dłoni? Tego dowiemy się w nocy z 15 na 16 marca.
O czym opowiada "Hamnet"?
Anglia, rok 1580. Zubożały nauczyciel łaciny William Szekspir poznaje niezależną duchem Agnes. Para zakochuje się w sobie i rozpoczyna gorący romans, który prowadzi do ślubu i narodzin trójki dzieci. Jednak gdy Will wyrusza do odległego Londynu, aby rozwinąć swoją karierę teatralną, Agnes zostaje sama ze wszystkimi domowymi obowiązkami. Kiedy dochodzi do tragedii, niegdyś silna więź między małżonkami zostaje poddana próbie, a ich wspólne doświadczenia stają się inspiracją do stworzenia ponadczasowego arcydzieła Szekspira, "Hamleta".
"Hamnet" - zwiastun