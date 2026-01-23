Newsy Filmy Inne Małgosia Turzańska z szansą na Oscara. Gdzie mogliśmy podziwiać jej kostiumy?
Inne / Filmy

Małgosia Turzańska z szansą na Oscara. Gdzie mogliśmy podziwiać jej kostiumy?

Filmweb autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Ma%C5%82gosia+Turza%C5%84ska+nominowana+do+Oscara+za+kostiumy+do+filmu+%22Hamnet%22.+Pracowa%C5%82a+te%C5%BC+m.in.+przy+%22Stranger+Things%22-164850
Małgosia Turzańska z szansą na Oscara. Gdzie mogliśmy podziwiać jej kostiumy?
źródło: Getty Images
autor: Rodin Eckenroth
Wczoraj poznaliśmy nominowanych do tegorocznych Oscarów - wśród nich znalazły się także wyróżnienia dla polskich twórców. Szansę na statutkę ma Małgosia Turzańska, doceniona za kostiumy w filmie "Hamnet". Przybliżmy nieco jej postać i produkcje, przy których brała udział.

Jakie doświadczenie ma Małgosia Turzyńska?



GettyImages-2246837011.jpg Getty Images © Gilbert Flores


Urodzona w Krakowie Turzańska jako nastolatka zamieszkała w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W kolejnych latach ukończyła studia na Wydziale Teatralnym Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze oraz w nowojorskiej Tisch School of the Arts na NYU. Swoje pierwsze kroki na planie stawiała pod okiem Agnieszki Holland jako asystentka przy filmie "Janosik. Prawdziwa historia". 

W późniejszych latach Polka miała okazję pracować przy uznanych produkcjach - warto wymienić np. pierwszy sezon serialu "Stranger Things", który stał się światowym fenomenem. Za swoją pracę przy kostiumach rodem z lat 80. Turzańska została nominowana do nagrody Amerykańskiej Gildii Kostiumografów. Artystka pracowała też przy takich filmach, jak m.in. "Plan Maggie", "Zielony Rycerz", "Aż do piekła" i "Nigdy cię tu nie było". Stworzyła kostiumy do dwóch części trylogii Ti Westa - "X" oraz "Pearl" z Mią Goth.


TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ

W tym roku została wyróżniona indywidualną nominacją za "Hamneta", ale projektowała kostiumy także do innego filmu nominowanego w głównej kategorii: "Snów o pociągach". Turzańska w jednym z wywiadów opowiada, że stroje z "Hamneta" projektowała z myślą o tym, by oddawały aktualny stan bohaterki granej przez Jessie Buckley. Inspirację czerpała m.in. dawnych obrazów. Z reżyserką Chloé Zhao znają się jeszcze z czasów studiów, a pracując nad filmem, Turzańska współpracowała m.in. z operatorem Łukaszem Żalem

Czy Małgosia Turzańska wyjdzie z gali oscarowej ze statuetką w dłoni? Tego dowiemy się w nocy z 15 na 16 marca. 

O czym opowiada "Hamnet"?



Anglia, rok 1580. Zubożały nauczyciel łaciny William Szekspir poznaje niezależną duchem Agnes. Para zakochuje się w sobie i rozpoczyna gorący romans, który prowadzi do ślubu i narodzin trójki dzieci. Jednak gdy Will wyrusza do odległego Londynu, aby rozwinąć swoją karierę teatralną, Agnes zostaje sama ze wszystkimi domowymi obowiązkami. Kiedy dochodzi do tragedii, niegdyś silna więź między małżonkami zostaje poddana próbie, a ich wspólne doświadczenia stają się inspiracją do stworzenia ponadczasowego arcydzieła Szekspira, "Hamleta".

"Hamnet" - zwiastun




Powiązane artykuły Małgosia Turzańska

Zobacz wszystkie artykuły

Hamnet  (2025)

 Hamnet

Najnowsze Newsy

Seriale Filmy

Polsat Box Go w styczniu: oscarowe hity i przeboje prosto z kin

VOD Inne Filmy

Netflix zniszczy kino? Nie wg del Toro i Finchera

18 komentarzy
Gry

Bestsellery 2025 roku. Multiplayery nie dają szans innym grom

1 komentarz
Filmy

"Wichrowe wzgórza" przeczołgają was emocjonalnie

18 komentarzy
Inne Filmy

Aktorzy AI to przyszłość branży? Twórczyni Tilly Norwood komentuje

73 komentarze
Filmy Multimedia

FOTO: Olivia Wilde i Cooper Hoffman w pikantnej komedii

7 komentarzy
Rankingi Filmy

RANKING: wybieramy najlepsze filmy o sztucznej inteligencji

55 komentarzy