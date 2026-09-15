Macaulay Culkin i Jamie Lee Curtis wzruszyli na gali rozdania nagród Emmy. Wspomnieli Catherine O’Harę i Roba Reinera

Tegoroczny segment "In Memoriam" podczas ceremonii rozdania nagród Emmy był wyjątkowo emocjonalny. Dziesięciominutową część poświęconą gwiazdom i twórcom telewizji, którzy zmarli w ciągu ostatniego roku, otworzył hołd dla Catherine O’Hary, a zamknęło wspomnienie Roba Reinera.
Wzruszony Macaulay Culkin o Catherine O'Harze
Fot. Mario Anzuoni/Forum
O’Hara
, która zmarła w styczniu w wieku 71 lat, została uhonorowana przez swoich kolegów z "Schitt’s Creek
", Annie Murphy
i Dana Levy’ego
, a także Macaulaya Culkina
. Aktor wspominał aktorkę i ich wspólną pracę na planie dwóch części "Kevina
...". Zauważył, że dzięki swoim rolom O’Hara
stała się dla wielu widzów kimś w rodzaju filmowej mamy.
Podczas gdy Noah Kahan
wykonywał "Bridge Over Troubled Water" Paula Simona
, na ekranie pojawiali się kolejni przedstawiciele świata telewizji, którzy zmarli w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Wśród nich znaleźli się między innymi reżyser James Burrows
oraz aktorzy Louise Lasser
, Vincent Pastore
, Sam Neill
, Eric Dane
i Anthony Geary
. Uwzględniono także projektanta mody Boba Mackiego
, który zmarł zaledwie kilka godzin przed transmisją ceremonii.
Drugim najważniejszym momentem segmentu było wspomnienie Roba Reinera
. O aktorze i reżyserze opowiedziała Jamie Lee Curtis
, jego bliska przyjaciółka. Curtis
jest żoną Christophera Guesta
, który współpracował z Reinerem
między innymi przy dwóch filmach z serii "Oto Spinal Tap
".
Aktorka z trudem powstrzymywała łzy, mówiąc o Reinerze
. Wspomniała między innymi, że w ubiegłym tygodniu Reiner
otrzymał nagrodę Emmy
za gościnny występ "The Bear
". Zwróciła uwagę, że tym samym ustanowił rekord najdłuższej przerwy między aktorskimi Emmy
- wynoszącej 48 lat. Curtis
przypomniała również zasługi Jamesa Burrowsa
, który wyreżyserował ponad tysiąc odcinków telewizyjnych komedii i przez dekady wyznaczał standardy w tej dziedzinie.
Poniżej obejrzycie cały segment: