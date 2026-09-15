Newsy Filmy Festiwale i nagrody Macaulay Culkin i Jamie Lee Curtis wzruszyli na gali rozdania nagród Emmy. Wspomnieli Catherine O’Harę i Roba Reinera
Seriale / Festiwale i nagrody / Filmy

Macaulay Culkin i Jamie Lee Curtis wzruszyli na gali rozdania nagród Emmy. Wspomnieli Catherine O’Harę i Roba Reinera

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Macaulay+Culkin+i+Jamie+Lee+Curtis+wzruszyli+podczas+Emmy.+Wspomnieli+Catherine+O%E2%80%99Har%C4%99+i+Roba+Reinera-168603
Macaulay Culkin i Jamie Lee Curtis wzruszyli na gali rozdania nagród Emmy. Wspomnieli Catherine O’Harę i Roba Reinera
źródło: Forum
autor: Mario Anzuoni
Tegoroczny segment "In Memoriam" podczas ceremonii rozdania nagród Emmy był wyjątkowo emocjonalny. Dziesięciominutową część poświęconą gwiazdom i twórcom telewizji, którzy zmarli w ciągu ostatniego roku, otworzył hołd dla Catherine O’Hary, a zamknęło wspomnienie Roba Reinera.

Wzruszony Macaulay Culkin o Catherine O'Harze




Fot. Mario Anzuoni/Forum

O’Hara, która zmarła w styczniu w wieku 71 lat, została uhonorowana przez swoich kolegów z "Schitt’s Creek", Annie Murphy i Dana Levy’ego, a także Macaulaya Culkina. Aktor wspominał aktorkę i ich wspólną pracę na planie dwóch części "Kevina...". Zauważył, że dzięki swoim rolom O’Hara stała się dla wielu widzów kimś w rodzaju filmowej mamy. 

Podczas gdy Noah Kahan wykonywał "Bridge Over Troubled Water" Paula Simona, na ekranie pojawiali się kolejni przedstawiciele świata telewizji, którzy zmarli w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Wśród nich znaleźli się między innymi reżyser James Burrows oraz aktorzy Louise Lasser, Vincent Pastore, Sam Neill, Eric Dane i Anthony Geary. Uwzględniono także projektanta mody Boba Mackiego, który zmarł zaledwie kilka godzin przed transmisją ceremonii.

Drugim najważniejszym momentem segmentu było wspomnienie Roba Reinera. O aktorze i reżyserze opowiedziała Jamie Lee Curtis, jego bliska przyjaciółka. Curtis jest żoną Christophera Guesta, który współpracował z Reinerem między innymi przy dwóch filmach z serii "Oto Spinal Tap".

Aktorka z trudem powstrzymywała łzy, mówiąc o Reinerze. Wspomniała między innymi, że w ubiegłym tygodniu Reiner otrzymał nagrodę Emmy za gościnny występ "The Bear". Zwróciła uwagę, że tym samym ustanowił rekord najdłuższej przerwy między aktorskimi Emmy - wynoszącej 48 lat. Curtis przypomniała również zasługi Jamesa Burrowsa, który wyreżyserował ponad tysiąc odcinków telewizyjnych komedii i przez dekady wyznaczał standardy w tej dziedzinie. 

Poniżej obejrzycie cały segment:

Powiązane artykuły Catherine O'Hara

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Seriale Festiwale i nagrody Filmy

Emmy 2026: wielki triumf "Wdowiej zatoki"

1 komentarz
Seriale Filmy Gry

John Romita Jr. przyjedzie do Polski. Znamy atrakcje MFKiG 2026

Festiwale i nagrody Filmy

Ogłaszamy film otwarcia Warszawskiego Festiwalu Filmowego

Filmy

CANAL+ całe "W ogniu"! Od Gerarda Butlera do agentki MI6

1 komentarz
Inne Filmy

Sydney Sweeney traci tysiące obserwujących

56 komentarzy
Seriale

"Apollo w ogniu: Apollo Has Fallen" już dziś w CANAL+

Seriale Filmy Gry

Netflix i Sega szykują ekranizację gry "Crazy Taxi"

5 komentarzy