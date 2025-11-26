Czy Macaulay Culkin powróci jako Kevin McCallister?

"Kevin sam w domu" oraz jego kontynuacja "Kevin sam w Nowym Jorku" to ukochane filmy, bez których niejedna rodzina nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia. A czy wyobrażacie sobie zrealizowany po latach sequel?
Co Macaulay Culkin myśli na temat odświeżenia "Kevina samego w domu"? Macaulay Culkin
właśnie spotyka się z fanami podczas tournée "A Nostalgic Night with Macaulay Culkin". Na jednym z ostatnich wystąpień odniósł się do pytania na temat powrotu jako Kevin McCallister
.
O dziwo, stwierdził, że pomysł realizacji kontynuacji po latach nie wywołuje u niego reakcji alergicznej. Zaraz jednak dodał, że musiałby on zrobiony tak, jak należy.
Getty Images © Rodin Eckenroth
Pociągnięty za język przyznał, że ma własną wizję tego, jak taki film mógłby wyglądać
. W jego wizji Kevin jest wdowcem lub rozwodnikiem. Ma syna, z którym jednak nie jest w najlepszych relacjach
. W końcu dochodzi do eksplozji. Syna zamyka przed Kevinem dom. A kiedy ten stara się dostać do środka, syn buduje pułapki. Tak zaczyna się wojna domowa, w której stawką jest miłość ojca do syna i syna do ojca.
Co myślicie? Czy taki film miałby dziś rację bytu?
Niedawno pytany o legacy sequel Chris Columbus powiedział, że jest temu przeciwny.
Reżyser twierdzi, że "Kevin sam w domu
" jest dzieckiem swojej epoki i nie da się dziś odtworzyć tamtego klimatu. Słowa reżysera zdają się potwierdzać liczne filmy w cyklu powstałe bez udziału gwiazd i twórców oryginału. Ostatnim filmem jest komedia z 2021 roku "Nareszcie sam w domu
".
Zwiastun filmu "Kevin sam w domu"