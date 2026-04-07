Maciej Musiał kręci na nowo "Dekalog" Kieślowskiego

W zeszłym roku do sieci trafiły informacje, że Asghar Farhadi kręci nowy film zatytułowany "Parallel Tales". Okazuje się, że wcześniejsze spekulacje łączące projekt z zamachami w Bataclan okazały się nieprawdziwe, a film będzie reinterpetacją jednej z części "Dekalogu" Krzysztofa Kieślowskiego.
Maciej Musiał o nowym projekcie Farhadiego
Getty Images © Gareth Cattermole
Przypomnijmy, że za przedsięwzięciem stoi Maciej Musiał
, który w rozmowie z GQ Polska potwierdził, że pracuje nad nową wersją słynnego dzieła Krzysztofa Kieślowskiego
. W projekt zaangażowany jest również wieloletni współpracownik reżysera, Krzysztof Piesiewicz
, pełniący funkcję producenta. Drugim filmem powstałym już w ramach tego projektu "Possible Love
", który wyreżyserował Lee Chang-dong
.
Jak wynika z wywiadu, projekt Musiała
obejmuje różne realizacje inspirowane "Dekalogiem
", do których zapraszani są kolejni reżyserzy. Polski aktor mówi, że był w stanie odkupić prawa, ponieważ ich poprzedni właściciel spóźnił się z wpłatą. Kupiłem prawa do konkretnego dzieła Kieślowskiego i rozpocząłem proces jego współczesnej reinterpretacji. To było siedem lat temu. Przez ten czas angażowaliśmy kolejnych reżyserów, powstawały scenariusze, nakręciliśmy już dwa filmy, które są w postprodukcji. Dzisiaj przygotowujemy się do premiery filmu "Parallel Tales". To dzieło irańskiego reżysera, zdobywcy dwóch Oscarów, Asghara Farhadiego. Zdjęcia się zakończyły, kończy się proces montażu, z premierą celujemy na Festiwal Filmowy w Cannes. Grają Catherine Deneuve, Isabelle Huppert i Vincent Cassel. Na tym nie koniec, ale o całym projekcie opowiemy w maju.
"Dekalog
" to kultowy cykl telewizyjny z lat 1989–1990, luźno inspirowany Dziesięcioma Przykazaniami, uznawany za jedno z najważniejszych dzieł w historii europejskiego kina. Nie wiadomo, którą część na nowo nakręcił Farhadi
, choć portal World of Reel twierdzi, że szóstą
.
W styczniu 2024 roku Farhadi
zapowiedział, że nie będzie już realizował filmów w Iranie, określając tę decyzję jako formę sprzeciwu wobec represyjnego reżimu. Reżyser znany jest przede wszystkim z nagradzanych dramatów, takich jak "Rozstanie
", "Klient
" czy "Bohater
".
"Klient" - zwiastun