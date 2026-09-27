Maciej Sobieszczański, Agnieszka Smoczyńska, Jan Holoubek, Jan Komasa i Piotr Domalewski o dobrych historiach i polskim kinie

Czegoś takiego w polskim kinie jeszcze nie było! Redakcji Filmwebu udało się zebrać przy jednym stole pięcioro wybitnych reżyserów, których filmy walczyły w tym roku o Złote Lwy na festiwalu w Gdyni. Czym jest dla nich dobra historia? Jaką rolę odgrywa dziś "polskość" w ich myśleniu o filmie i widzu? Jak reagują na kryzysowe sytuacje na planie zdjęciowym? Między innymi z takimi pytaniami musieli zmierzyć się: zwycięzca tegorocznej imprezy Maciej Sobieszczański ("Przez ścianę"), Agnieszka Smoczyńska ("Hot Spot"), Jan Holoubek ("Dziki, dziki wschód"), Jan Komasa ("Dobry chłopiec") oraz Piotr Domalewski ("Nasza rewolucja"). Rozmowę poprowadził Łukasz Muszyński.
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Partnerem Okrągłego Stołu jest Polski Instytut Sztuki Filmowej.