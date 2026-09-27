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Maciej Sobieszczański, Agnieszka Smoczyńska, Jan Holoubek, Jan Komasa i Piotr Domalewski o dobrych historiach i polskim kinie

Filmweb autor: /
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Maciej Sobieszczański, Agnieszka Smoczyńska, Jan Holoubek, Jan Komasa i Piotr Domalewski o dobrych historiach i polskim kinie
Czegoś takiego w polskim kinie jeszcze nie było! Redakcji Filmwebu udało się zebrać przy jednym stole pięcioro wybitnych reżyserów, których filmy walczyły w tym roku o Złote Lwy na festiwalu w Gdyni. Czym jest dla nich dobra historia? Jaką rolę odgrywa dziś "polskość" w ich myśleniu o filmie i widzu? Jak reagują na kryzysowe sytuacje na planie zdjęciowym? Między innymi z takimi pytaniami musieli zmierzyć się: zwycięzca tegorocznej imprezy Maciej Sobieszczański ("Przez ścianę"), Agnieszka Smoczyńska ("Hot Spot"), Jan Holoubek ("Dziki, dziki wschód"), Jan Komasa ("Dobry chłopiec") oraz Piotr Domalewski ("Nasza rewolucja"). Rozmowę poprowadził Łukasz Muszyński.



Okrągły Stół to wyjątkowe spotkanie twórczych osobowości, artystycznych temperamentów oraz różnych pokoleń polskiego kina. Chcemy tworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń, wspomnień i anegdot z planów filmowych, a także do szczerej rozmowy o pasji tworzenia i miłości do kina.

Partnerem Okrągłego Stołu jest Polski Instytut Sztuki Filmowej. 

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