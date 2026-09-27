Maciej Sobieszczański, Agnieszka Smoczyńska, Jan Holoubek, Jan Komasa i Piotr Domalewski o dobrych historiach i polskim kinie





Okrągły Stół to wyjątkowe spotkanie twórczych osobowości, artystycznych temperamentów oraz różnych pokoleń polskiego kina. Chcemy tworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń, wspomnień i anegdot z planów filmowych, a także do szczerej rozmowy o pasji tworzenia i miłości do kina.Partnerem Okrągłego Stołu jest Polski Instytut Sztuki Filmowej.