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Maciej Strzembosz o przyszłości "Rancza". Kolejnego sezonu nie będzie

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Maciej Strzembosz o przyszłości &quot;Rancza&quot;. Kolejnego sezonu nie będzie
Wielkimi krokami zbliżają się kolejne odcinki "Rancza". Tymczasem w sprawie przyszłości serialu wypowiedział się Maciej Strzembosz, producent i współtwórca serialu.

W tym tygodniu prezes ATM Grupy Przemysław Kmiotek zasugerował, że w planach są kolejne sezony, które mają być realizowane w 2027 i 2028 roku. W poście na Facebooku Strzembosz dał jednak do zrozumienia, że nie ma co liczyć na jeszcze więcej odcinków: Drodzy i Szanowni, powtórzę jeszcze raz: NIE BĘDZIE KOLEJNEGO SEZONU "RANCZA". Dodał jednak, że nie oznacza to końca całego uniwersum. Wśród możliwych pomysłów wymienił wznowienie powieści towarzyszących pierwszym sezonom, a także stworzenie książek na podstawie kolejnych części. W grę mogą wchodzić również interaktywna atrakcja, gra planszowa czy wreszcie wydanie piosenek z serialu.



Przypomnijmy, że powracający po 10-letniej przerwie hit TVP dostał nie tylko nowe odcinki, ale również nowy podtytuł. 11. sezon serialu nazywa się bowiem "Ranczo: Zemsta wiedźm". Widzowie dostaną sześć nowych odcinków. Ich premiera zaplanowana jest na grudzień. Twórcy zapowiadają "piękne zamknięcie historii mieszkańców Wilkowyj".

W serialu zobaczymy wiele znajomych twarzy. Powrócili: Ilona Ostrowska, Cezary Żak, Artur Barciś, Marta Chodorowska, Grażyna Zielińska, Sylwester Maciejewski, Bogdan Kalus, Piotr Pręgowski, Violetta Arlak, Magdalena Kuta, Marta Lipińska, Katarzyna Żak, Grzegorz Wons, Dorota Chotecka i Magda Waligórska.

Są też nowe osoby w obsadzie: Dorota Stalińska, Katarzyna Maciąg, Karolina i Paulina Chapko, Anna Sroka-Hryń, Joanna Stanecka, Magdalena Wróbel, Karolina Poks oraz Monika Pawlicka.

Wszystkie odcinki wyreżyserował Wojciech Adamczyk na podstawie scenariusza napisanego przez Andrzeja Grembowicza.

Zwiastun serialu "Ranczo: Zemsta wiedźm"



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