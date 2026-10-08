Maciej Strzembosz o przyszłości "Rancza". Kolejnego sezonu nie będzie

Wielkimi krokami zbliżają się kolejne odcinki "Rancza". Tymczasem w sprawie przyszłości serialu wypowiedział się Maciej Strzembosz, producent i współtwórca serialu.
W tym tygodniu prezes ATM Grupy Przemysław Kmiotek zasugerował, że w planach są kolejne sezony, które mają być realizowane w 2027 i 2028 roku. W poście na Facebooku Strzembosz
dał jednak do zrozumienia, że nie ma co liczyć na jeszcze więcej odcinków: Drodzy i Szanowni, powtórzę jeszcze raz: NIE BĘDZIE KOLEJNEGO SEZONU "RANCZA".
Dodał jednak, że nie oznacza to końca całego uniwersum. Wśród możliwych pomysłów wymienił wznowienie powieści towarzyszących pierwszym sezonom, a także stworzenie książek na podstawie kolejnych części. W grę mogą wchodzić również interaktywna atrakcja, gra planszowa czy wreszcie wydanie piosenek z serialu.
Przypomnijmy, że powracający po 10-letniej przerwie hit TVP dostał nie tylko nowe odcinki, ale również nowy podtytuł. 11. sezon serialu nazywa się bowiem "Ranczo: Zemsta wiedźm"
. Widzowie dostaną sześć nowych odcinków. Ich premiera zaplanowana jest na grudzień. Twórcy zapowiadają "piękne zamknięcie historii mieszkańców Wilkowyj".
W serialu zobaczymy wiele znajomych twarzy. Powrócili: Ilona Ostrowska
, Cezary Żak
, Artur Barciś
, Marta Chodorowska
, Grażyna Zielińska
, Sylwester Maciejewski
, Bogdan Kalus
, Piotr Pręgowski
, Violetta Arlak
, Magdalena Kuta
, Marta Lipińska
, Katarzyna Żak
, Grzegorz Wons
, Dorota Chotecka
i Magda Waligórska
.
Są też nowe osoby w obsadzie: Dorota Stalińska
, Katarzyna Maciąg
, Karolina
i Paulina Chapko
, Anna Sroka-Hryń
, Joanna Stanecka
, Magdalena Wróbel
, Karolina Poks oraz Monika Pawlicka
.
Wszystkie odcinki wyreżyserował Wojciech Adamczyk
na podstawie scenariusza napisanego przez Andrzeja Grembowicza
.
Zwiastun serialu "Ranczo: Zemsta wiedźm"