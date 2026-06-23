Material Girl? Madonna chciała zbyt dużo pieniędzy na swoją biografię

Po sześciu latach problemów z realizacją filmu biograficznego o życiu Madonny chyba dotarliśmy do końca tej sagi. Od kiedy w 2020 roku gruchnęła informacja, że gwiazda muzyki pop planuje nakręcić fabularny film o swoim własnym życiu, fani artystki przechodzili wyłącznie przez kolejne rozczarowania związane z produkcją. Nareszcie nadszedł ich kres. Biografia Madonny – przynajmniej na razie – trafia na półkę.
Dlaczego biografia Madonny nie powstała?
Fanów artystki na całym świecie niezwykle ucieszyła wiadomość z 2020 roku. Wtedy to właśnie przedstawiciele studia Universal zapowiedzieli produkcję autorskiego projektu o życiu Madonny
napisanego i wyreżyserowanego przez nią samą. W roli artystki miała pojawić się Julia Garner
, a produkcja nosiła tytuł: "Who's That Girl" – taki sam, jak film Jamesa Foleya
, w którym artystka zagrała w 1987 roku. W 2022 roku biografia Universalu została jednak odłożona na półkę. Jak w wywiadzie z magazynem Interview wyjaśniła sama piosenkarka: Miałam nakręcić film o swoim życiu. Przez dwa lata pracowałam nad scenariuszem i spędziłam dwa lata w Universal Studios z kierownikami produkcji, ustalając budżet i obsadę. Poróżniłyśmy się – ja i Universal – w kwestii budżetu. Moje życie było niezwykłe. Żyłam z ogromnym rozmachem, więc potrzebowałam adekwatnie dużego budżetu.
Getty Images © Santiago Felipe
Madonna w trakcie tegorocznego koncertu
Gdy projekt upadł, do artystki odezwał się Netflix z propozycją przejęcia filmu. Prosta realizacja tego samego pomysłu nie wchodziła jednak w grę – dopracowywany przez dwa lata scenariusz pozostał bowiem własnością wytwórni Universal. Studio miało żądać "zbójeckiej kwoty" za prawa do odkupienia scenariusza – mimo, że jego autorką była sama Madonna
.
Istniało więc tylko jedno rozwiązanie: rozpoczęcie prac od zera, próbując swoje własne życie opowiedzieć z innej niż poprzednio perspektywy. W maju 2025 dziennikarze informowali, że artystka zaangażowała się w pracę nad scenariuszem netfliksowego miniserialu wraz z Shawnem Levym
. Proces ten okazał się jednak znacznie trudniejszy, niż początkowo zakładała.
Getty Images © Theo Wargo
Madonna na tegorocznej Met Gali Zaczęłam próbować zrozumieć, jak działa tworzenie serialu. To zupełnie, zupełnie inny proces. Musisz spotkać się z mnóstwem scenarzystów i znaleźć odpowiedniego showrunnera, a ja zupełnie nie mogłam takiego znaleźć. To ciągnęło się przez kolejne osiem czy dziewięć miesięcy
– tłumaczyła Madonna
.
Dalsze próby zakończyły się fiaskiem. Na tę chwilę nikt aktywnie nie pracuje nad serialem ani filmem o życiu Madonny
. Artystka przeniosła swoje zainteresowanie kreatywne na inne pola – już niebawem ma ukazać się jej najnowszy album zatytułowany "Confessions II"
. Plotki głoszą, że po ponad 20 latach Madonna
powróci również na ekran występem w drugim sezonie serialu "Studio
". Podobno niezrealizowana biografia artystki stanie się tematem jednego z odcinków, a obok wokalistki wystąpi również Julia Garner
.
"Śmierć nadejdzie jutro"– zwiastun filmu z Madonną