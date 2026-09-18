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Mads Mikkelsen czarnym charakterem w "Call of Duty: Modern Warfare 4"

Joblo / autor: /
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Mads Mikkelsen czarnym charakterem w &quot;Call of Duty: Modern Warfare 4&quot;
Już za miesiąc na rynek trafi gra "Call of Duty: Modern Warfare 4". Tymczasem dopiero teraz, w nowym zwiastunie promującym kampanię, poznaliśmy aktora, który wcieli się w głównego złoczyńcę. Jest nim Mads Mikkelsen.

Ścigany John Price i wojna na Półwyspie Koreańskim. Oto, co czeka graczy



Premiera "Call of Duty: Modern Warfare 4" została zaplanowana na 23 października. Osoby, które wybiorą droższe wersje gry, będą mogły zagrać już 16 października. Tytuł dostępny będzie na XBOX Series X|S, XBOX na PC, PlayStation 5, Battle.net, Steam i Nintendo Switch 2.


Kampania "Modern Warfare 4" charakteryzuje się wielowątkową strukturą narracyjną, która przenosi historię serii na niebezpieczne, zupełnie nowe terytoria. Jeden z wątków koncentruje się na pełnoskalowej inwazji Korei Południowej. Gracze wcielają się w południowokoreańskiego szeregowca Parka Hyun Juna i wraz z połączonymi siłami USA oraz Republiki Korei (ROK) biorą udział w bezlitosnych, klaustrofobicznych walkach naziemnych, desantach z morza oraz obronie miast na całym półwyspie.

Po drugiej stronie świata gracze śledzą losy byłego dowódcy Task Force 141, Johna Price'a. Ścigany po zamordowaniu generała Shepherda w ramach zemsty za tragiczną śmierć Johna "Soapa" MacTavisha w "Modern Warfare 3", Price jest teraz zbiegiem działającym całkowicie poza oficjalnymi strukturami wojskowymi. Gdy dawni sojusznicy, tacy jak Ghost, otrzymują rozkaz jego wytropienia, Price rozpoczyna desperacką wojnę prowadzoną na własną rękę, której celem jest powstrzymanie Makarova i niedopuszczenie do tego, by tajemnicza broń masowego rażenia Archera doprowadziła do globalnej katastrofy.

Nie jest to pierwsza gra, w której wystąpił Mads Mikkelsen. W "Death Stranding" wcielił się w postać Cliffa Ungera, z kolei w "Quantum of Solace" pojawił się jako Le Chiffre, którego zagrał również w filmie "Casino Royale".

Zwiastun gry "Call of Duty: Modern Warfare 4"




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