Mafia: The Old Country z unikalną edycją kolekcjonerską.

"Mafia: The Old Country", najnowsza odsłona kultowej serii gangsterskiej, otrzymuje ekskluzywną edycję kolekcjonerską przygotowaną wyłącznie dla naszego regionu. San Celeste Edition nie pojawi się w globalnej sprzedaży – trafi jedynie do graczy z Polski, Czech i Węgier.
Edycja ukaże się 21 listopada w limitowanym nakładzie na PlayStation 5, oferując pełną polską wersję językową z napisami.
W specjalnym zestawie znajdziemy elementy niedostępne w żadnym innym wydaniu gry:
• kolekcjonerski kalendarz biurkowy,
• płytę z pełną wersją "Mafia: The Old Country
",
• koszulkę polo w stylu vintage,
• torbę na ramię inspirowaną motywami z gry,
• emaliowany kubek kolekcjonerski,
• sycylijską czapkę typu coppola.
Akcja "The Old Country
" przenosi graczy do czasów narodzin zorganizowanej przestępczości. Wcielamy się w Enzo Favarę, młodego mężczyznę próbującego wyrwać się z ubóstwa i zdobyć miejsce w rodzinie przestępczej Torrisi. To opowieść o ambicji, poświęceniu i świecie, który nie zna litości. Twórcy postawili na realizm: walkę wręcz, broń epoki, brutalne vendetty i pojazdy z początku XX wieku – od konnych powozów po pierwsze automobile.
Zobacz zwiastun "Mafia: The Old Country"
San Celeste Edition to jedna z nielicznych edycji kolekcjonerskich przygotowanych poza globalną ofertą 2K. Jej dostępność wyłącznie w Polsce, Czechach i na Węgrzech sprawia, że to propozycja wyjątkowa – zarówno dla fanów serii, jak i kolekcjonerów szukających unikatów niedostępnych nigdzie indziej.