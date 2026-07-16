Magda Nieć i Maciej Karaś Ambasadorami Polskiego Kina Młodego Widza 2026

Już we wrześniu po raz 22. w Polskę ruszy edukacyjny projekt filmowy Polskie Kino Młodego Widza. Inicjatywę Stowarzyszenia Filmowców Polskich wspierają reżyserka i scenarzystka Magdalena Nieć oraz doskonale znany widzom serii "Za duży na bajki" nastoletni aktor Maciej Karaś. - PKMW tworzy realną więź między twórcami a tymi, do których przede wszystkim kierujemy nasze filmy. To przestrzeń spotkania, słuchania i wzajemnej inspiracji – mówi Magdalena Nieć.
Startujące we wrześniu Polskie Kina Młodego Widza w ciągu trzech jesiennych miesięcy odwiedzi 21 miast w Polsce. Celem inicjatywy jest budowanie świadomej widowni, wrażliwości artystycznej i umiejętności krytycznego odbioru poprzez edukacyjny ekosystem: pokazy i warsztaty filmowe, spotkania z twórcami, wspólne działania z szkołami i instytucjami kultury oraz specjalną sekcję "Gdynia Dzieciom", która na stałe wpisała się już w program Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
Tytuł Ambasadorki tegorocznej edycji przyjęła doskonale znana młodym widzom reżyserka i scenarzystka Magdalena Nieć
, autorka uwielbianych przez dzieci i dorosłych filmów "Detektyw Bruno
", "O psie, który jeździł koleją
", "O psie, który jeździł koleją 2
" oraz "Oskar, Patka i Złoto Bałtyku
". - Polskie Kino Młodego Widza to dla mnie niezwykle wartościowa inicjatywa, z którą nie tylko chętnie współpracuję, ale z którą naprawdę się utożsamiam. Projekt jest zaproszeniem do aktywnego uczestnictwa w kulturze filmowej i do spędzania wolnego czasu w kinie. Dzięki niemu promowane jest polskie kino dla dzieci i młodzieży, ale dla mnie jego znaczenie jest znacznie szersze: PKMW tworzy realną więź między twórcami a tymi, do których przede wszystkim kierujemy nasze filmy – mówi trzykrotna laureatka Złotych Lwiątek dla najlepszego filmu familijnego na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
- Od początku mojej kariery jestem zaangażowana w spotkania z widzami. Rozmawiam z nimi, słucham ich pytań, przybliżam im proces twórczy i buduję relację, która często okazuje się dla mnie niezwykle inspirująca. Jestem ciekawa młodego widza, bo wierzę, że tylko poznając jego wrażliwość, sposób myślenia i język emocji, można tworzyć filmy, które naprawdę do niego trafiają. Każde z tych doświadczeń utwierdzało mnie w przekonaniu, że Kino Młodego Widza nie jest jedynie projektem promocyjnym, ale żywą, potrzebną przestrzenią dialogu. W tym sensie jest mi szczególnie bliskie, bo podobnie myślę o własnych filmach. One także mówią o tym, że nie warto uciekać w samotność - że najważniejsze rzeczy dzieją się w relacjach, we wspólnocie, w spotkaniu z drugim człowiekiem – dodaje Magda Nieć.
Tytuł Ambasadora PKMW 2026 przyjął także nastoletni aktor Maciej Karaś
doskonale znany z roli Waldka Banasia w przebojowej serii "Za duży na bajki", w której z dużą naturalnością i autentycznością sportretował nastolatka uczącego się odpowiedzialności, przyjaźni i odwagi. Za swój ekranowy debiut został wyróżniony nagrodą dla najlepszego aktora dziecięcego na Międzynarodowym Festiwalu Filmów dla Dzieci i Młodzieży Schlingel.
- Filmy to nie tylko zabawa i świetnie spędzony czas. Kino potrafi nam również przekazać pewne historie, wiedzę i wartości, które często ciężko wyrazić wyłącznie za pomocą słów. A oglądanie kina kształtuje, motywuje do działania i poszerza nasze horyzonty. Według mnie to jedna z najlepszych form spędzania wolnego czasu – podkreśla Maciej Karaś
zachęcając do bliższego poznania Polskiego Kina Młodego Widza.
Startująca z początkiem września 22. edycja PKMW odwiedzi Brzeg Dolny, Cieszyn, Gdańsk, Gdynię, Głowno, Hażlach, Ińsko, Janów Podlaski, Kielce, Knyszyn, Lębork, Lublin, Ornetę, Pomiechówek, Tarnobrzeg, Tarnów, Tczew, Toruń, Warszawę, Zamość i Żory. W programie znalazły się zarówno premierowe produkcje dla młodszej i starszej widowni, popularne tytuły ostatniego sezonu, filmy dokumentalne i animacje, jak i filmowe klasyki związane z obchodzonym Rokiem Andrzeja Wajdy. Dzięki współpracy z lokalnymi partnerami oraz instytucjami kultury polskie kino ponownie dotrze do widzów w całym kraju, tworząc przestrzeń do wspólnego oglądania, rozmowy i odkrywania historii, które bawią, wzruszają i inspirują.
Tegorocznej edycji PKMW towarzyszy barwny, filmowy plakat autorstwa ilustratorki Kasi Augustyniak. - Koncepcja plakatu odwołuje się do idei cyklu pokazów filmowych jako przestrzeni zapraszającej młodego widza do aktywnego współuczestnictwa w polskiej kulturze filmowej – mówi artystka. - Motyw dłoni trzymającej kamerę symbolizuje sprawczość i kino jako przestrzeń kształtowania wrażliwości młodych odbiorców. Motyw konfetti odwołuje się z kolei do nieskrępowanej wyobraźni, zabawy i frajdy z doświadczania kina. Projekt łączy lekkość wizualną z wyrazistym przekazem, budując nowoczesny i angażujący wizerunek wydarzenia – dodaje.
Seanse Polskiego Kina Młodego Widza dostępne są nieodpłatnie dla zorganizowanych grup przedszkolnych i szkolnych. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.pkmw.pl
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22. edycja Polskiego Kina Młodego Widza realizowana jest przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich i współfinansowana jest przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Honorowy patronat na projektem objęli Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Edukacji, a także UNICEF Polska. Partnerami PKMW są Zespół Edukatorów Filmowych, Ogólnopolski Niezależny Festiwal Animacji O!PLA, Fundacja Wysłuchani a patronami medialnymi: Polskie Radio Dzieciom, Filmweb, Magazyn Filmowy SFP, miesięcznik KINO oraz Jacek Cygan (TVTok). "Gdynia Dzieciom" organizowana jest we współpracy z Pomorską Fundacją Filmową w Gdyni, a jej partnerami są Muzeum Miasta Gdyni i Fundacja Dbam o Mój Z@sięg.