Magdalena Majtyka nie żyje. Policja znalazła ciało aktorki

Policja poinformowała o śmierci aktorki Magdaleny Majtyki. Ciało kobiety odnaleziono w piątek w lesie na terenie Biskupic Oławskich w województwie dolnośląskim.
Policja odnalazła ciało Magdaleny Majtyki
Jak przekazała wrocławska policja w rozmowie z Polsat News, ciało zaginionej aktorki zostało odnalezione w lesie w miejscowości Biskupice Oławskie, oddalonej o około 50 kilometrów od jej miejsca zamieszkania we Wrocławiu. Z przykrością potwierdzamy tragiczną informację, że zaginiona 41-letnia Magdalena Majtyka nie żyje
– przekazała policja. Funkcjonariusze podkreślili, że na miejscu pod nadzorem prokuratury prowadzone są czynności śledcze, które mają wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia i przyczynę śmierci. Na razie nie ujawniono żadnych szczegółów.
Majtyka była poszukiwana od kilku dni. Po raz ostatni widziano ją w środę, 4 marca, na południu Wrocławia w rejonie ulicy Karkonoskiej. Z informacji przekazywanych przez rodzinę wynikało, że mogła poruszać się granatowym samochodem marki Opel Corsa.
O zaginięciu jako pierwszy poinformował w mediach społecznościowych jej mąż, Piotr Bartos
, który opublikował dramatyczny apel o pomoc w odnalezieniu żony. Niedługo później komunikat o poszukiwaniach wydała również policja z Wrocławia, publikując wizerunek kobiety i prosząc o kontakt osoby posiadające jakiekolwiek informacje.
Magdalena Majtyka: kariera Magdalena Majtyka
to urodzona w 1984 roku polska aktorka, tancerka i kaskaderka, która z małym i wielkim ekranem związana jest od ponad 15 lat. W toku swojej kariery pojawiła się w serialach "Świat według Kiepskich
", "Na dobre i na złe
", "Na wspólnej
", "Pierwsza miłość
", "Ojciec Mateusz
", czy "Komisarz Alex
". W ostatnim czasie mogliśmy zobaczyć ją w produkcjach "Breslau
" oraz "1670
".
Swój debiut na wielkim ekranie aktorka zaznaczyła w 2016 roku występem w filmie "Bodo
" – fabularnej biografii Eugeniusza Bodo
. W kolejnych latach występowała też w projektach "Pan Samochodzik i templariusze
", czy krótkometrażowych "Ach gdy tak błądzę
" czy "Tan Ge Re
", w którym odpowiadała także za scenariusz. Jako kaskaderka na ekranie pojawiła się między innymi w "Klerze
", "Wielkiej wodzie
", "Idź przodem, bracie
" czy baletowym filmie "Joika
" – międzynarodowej produkcji, przy której pracowała jako dublerka Talii Ryder
("Kochanie, nie!
").
Policja złożyła kondolencje rodzinie i bliskim aktorki. Śledczy zapowiadają, że kolejne informacje w sprawie będą przekazywane po zakończeniu wstępnych czynności.