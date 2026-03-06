Newsy Filmy Inne Magdalena Majtyka nie żyje. Policja znalazła ciało aktorki
Policja poinformowała o śmierci aktorki Magdaleny Majtyki. Ciało kobiety odnaleziono w piątek w lesie na terenie Biskupic Oławskich w województwie dolnośląskim.    

Policja odnalazła ciało Magdaleny Majtyki



Jak przekazała wrocławska policja w rozmowie z Polsat News, ciało zaginionej aktorki zostało odnalezione w lesie w miejscowości Biskupice Oławskie, oddalonej o około 50 kilometrów od jej miejsca zamieszkania we Wrocławiu.

Z przykrością potwierdzamy tragiczną informację, że zaginiona 41-letnia Magdalena Majtyka nie żyje – przekazała policja. Funkcjonariusze podkreślili, że na miejscu pod nadzorem prokuratury prowadzone są czynności śledcze, które mają wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia i przyczynę śmierci. Na razie nie ujawniono żadnych szczegółów.   

Majtyka była poszukiwana od kilku dni. Po raz ostatni widziano ją w środę, 4 marca, na południu Wrocławia w rejonie ulicy Karkonoskiej. Z informacji przekazywanych przez rodzinę wynikało, że mogła poruszać się granatowym samochodem marki Opel Corsa.  

O zaginięciu jako pierwszy poinformował w mediach społecznościowych jej mąż, Piotr Bartos, który opublikował dramatyczny apel o pomoc w odnalezieniu żony. Niedługo później komunikat o poszukiwaniach wydała również policja z Wrocławia, publikując wizerunek kobiety i prosząc o kontakt osoby posiadające jakiekolwiek informacje.

Magdalena Majtyka: kariera



Magdalena Majtyka to urodzona w 1984 roku polska aktorka, tancerka i kaskaderka, która z małym i wielkim ekranem związana jest od ponad 15 lat. W toku swojej kariery pojawiła się w serialach "Świat według Kiepskich", "Na dobre i na złe", "Na wspólnej", "Pierwsza miłość", "Ojciec Mateusz", czy "Komisarz Alex". W ostatnim czasie mogliśmy zobaczyć ją w produkcjach "Breslau" oraz "1670".

Swój debiut na wielkim ekranie aktorka zaznaczyła w 2016 roku występem w filmie "Bodo" – fabularnej biografii Eugeniusza Bodo. W kolejnych latach występowała też w projektach "Pan Samochodzik i templariusze", czy krótkometrażowych "Ach gdy tak błądzę" czy "Tan Ge Re", w którym odpowiadała także za scenariusz. Jako kaskaderka na ekranie pojawiła się między innymi w "Klerze", "Wielkiej wodzie", "Idź przodem, bracie" czy baletowym filmie "Joika" – międzynarodowej produkcji, przy której pracowała jako dublerka Talii Ryder ("Kochanie, nie!").
Policja złożyła kondolencje rodzinie i bliskim aktorki. Śledczy zapowiadają, że kolejne informacje w sprawie będą przekazywane po zakończeniu wstępnych czynności.

