Magdalena Różczka laureatką Diamentowego Klapsa Filmowego 2026

To był zdecydowanie najbardziej gorący i elektryzujący wieczór tego lata na polskim wybrzeżu! Wczorajszego wieczoru sopockie Molo, tętniące wyjątkową, wakacyjną energią, zamieniło się w absolutną stolicę polskiego kina. Podczas uroczystej Gali 19. edycji festiwalu LOTTO Kino Letnie Sopot-Zakopane Diamentowy Klaps Filmowy został wręczony uwielbianej przez miliony widzów aktorce - Magdalenie Różczce! Diamentowego Klapsa Filmowego osobiście przekazał aktorce Adam Woronowicz, ubiegłoroczny laureat, wywołując burzę oklasków wśród zgromadzonej publiczności. Magdalena Różczka
od lat wnosi do polskiego kina autentyczne emocje i wrażliwość. Jej role - od kultowych "Lejdis
", przez mroczną serię "Rojst
", aż po najnowsze hity streamingowe - spektakularny "Heweliusz
" i wzruszające "Matki pingwinów
" - zachwycają i inspirują widzów. Diamentowy Klaps Filmowy to także ukłon w stronę wieloletniej działalności charytatywnej aktorki, bo jak podkreślają organizatorzy: prawdziwa wielkość sztuki polega na czynieniu dobra również poza kamerami. Magdalena Różczka
nie kryła wzruszenia i radości z otrzymania wyróżnienia na sopockim Molo: "Bardzo dziękuję, jest mi niezmiernie miło, że to właśnie tutaj w Sopocie odbieram Diamentowego Klapsa Filmowego, bo naprawdę lubię to miasto i często tutaj bywam. Atmosfera na Festiwalu jest wspaniała i dziękuję wszystkim widzom, którzy cenią i pamiętają moje role oraz wracają do filmów, w których grałam". Aktorka ucieszyła się z filmowej niespodzianki przygotowanej przez Festiwal - materiału filmowego przypominającego jej różnorodne, zarówno dramatyczne, jak i komediowe role.
Galę na sopockim Molo poprowadziła znana i ceniona krytyczka filmowa Kaja Klimek. Na scenie pojawili się, aby wspólnie wręczyć wyróżnienie laureatce: Wiceprezydent Sopotu Magdalena Cieślik, pomysłodawca i organizator Festiwalu Paweł Adamski oraz Maciej Koprowicz, Dyrektor Departamentu Marketingu Totalizatora Sportowego, właściciela marki LOTTO. Wieczór uświetnili przedstawiciele partnerów i przyjaciół Festiwalu m.in.: Burmistrz Giżycka Ewa Ostrowska, Kapitan Roman Paszke - ambasador LOTTO oraz marek partnerskich: Nice To Fit You, Antila Yachts, Jawor Parkiet oraz hotelu partnerskiego MY STORY.
Wieczór zwieńczył pokaz filmu "Po prostu przyjaźń
" w reżyserii Filipa Zylbera
w ramach cyklu "Made in Poland by LOTTO".