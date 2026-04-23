WENECJA 2026: Maggie Gyllenhaal przewodniczącą jury konkursu głównego

Przewodnicząca jury 83. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji wybrana! W tym roku ostateczny głos w sprawie przyznania Złotego Lwa będzie należał do Maggie Gyllenhaal – amerykańskiej aktorki, reżyserki i scenarzystki filmowej.
Maggie Gyllenhall przewodniczącą jury konkursu głównego
Choć selekcja nadchodzącego festiwalu filmowego w Wenecji
nie została jeszcze ujawniona, przedstawiciele imprezy zdradzili dziś nazwisko pierwszej gwiazdy, którą na początku września będzie można spotkać na wyspie Lido. Maggie Gyllenhaal
będzie piastowała stanowisko szefowej jury tegorocznej imprezy, które według regulaminu może składać się z maksymalnie dziewięciu wybitnych osobistości kina. W ostatnich latach ta zaszczytna rola często powierzana była amerykańskim twórcom i branżowym osobistościom – aktorka idzie w ślady Alexandra Payne'a
(2025), Damiena Chazelle'a
(2023) czy Julianne Moore
(2022), którzy przewodzili kapitułom w latach ubiegłych.
Jestem zachwycona zaproszeniem mnie do przewodniczenia tegorocznemu jury w Wenecji. Ten festiwal zawsze wspierał szczere, osobne głosy i czuję się zaszczycona, mogąc kontynuować tę odważną i potrzebną tradycję. Nie będę występować w roli sędzi, lecz osoby pełnej ciekawości, podziwu i entuzjazmu
– zapewniła Gyllenhaal
w oficjalnym oświadczeniu.
Poza Złotym Lwem dla najlepszego filmu z konkursu głównego, zadaniem jury będzie również przyznanie nagród dodatkowych. Wśród nich znajdują się: Srebrny Lew, Nagroda Specjalna Jury, nagroda za reżyserię, nagroda za scenariusz, dwa Puchary Volpiego (dla najlepszej aktorki oraz aktora), a także Nagroda im. Marcello Mastroianniego dla najlepszego młodego talentu.
Tegoroczna impreza będzie trwała od 2 do 12 września, jak co roku rozgrywając się na weneckiej wyspie Lido.
