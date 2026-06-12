Maggie Gyllenhaal kręci kolejny film dla Warner Bros. Ekranizacja "Jeziora stworzenia"

Mimo kasowej porażki filmu "Panna młoda!" Maggie Gyllenhaal kontynuuje współpracę ze studiem Warner Bros. Reżyserka nakręci dla wytwórni ekranizację powieści "Creation Lake", której autorką jest Rachel Kushner. W Polsce wydano książkę pod tytułem "Jezioro stworzenia".
O czym opowie "Creation Lake"? Powieść "Creation Lake" była bestsellerem New York Timesa i znalazła się na shortliście do nagrody Bookera.
Opisywana jest jako "wciągająca lektura pełna mrocznego humoru, która zgłębia wątki tożsamości, historii i radykalnej polityki". Jej bohaterką jest tajna agentka Sadie Smith, 34-letnia kobieta wysłana do Francji, by zinfiltrować kolektyw eko-aktywistów, wykorzystując swoje umiejętności uwodzenia i manipulacji.
Ale angażując się coraz bardziej w komunę, Sadie zaczyn kwestionować swój światopogląd.
Kosztująca 90 milionów dolarów "Panna młoda!
" z Jessie Buckley
i Christianem Bale'em
w rolach głównych zarobiła w kinach jedynie 20 milionów. Ale poprzedni film Gyllenhaal
, jej reżyserski debiut "Córka
", był sukcesem krytycznym: film został nagrodzony za scenariusz na festiwalu w Wenecji i zdobył trzy nominacje do Oscara.
"Panna młoda!" – zwiastun
Samotny potwór Frankensteina (Bale
) udaje się w latach 30. XX wieku do Chicago. Tam prosi dokonującą przełomowych odkryć badaczkę, doktor Euphronious (pięciokrotnie nominowana do Oscara Annette Bening
), o stworzenie mu towarzyszki. Wspólnie ożywiają zamordowaną młodą kobietę i tak oto rodzi się panna młoda (Buckley
). Następstw tego czynu żadne z nich nie mogło przewidzieć. Są to morderstwa, zaborczość, nieokiełznany i radykalny ruch kulturowy oraz dziki i szalony romans dwójki wyrzutków!