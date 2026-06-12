Newsy Filmy Maggie Gyllenhaal kręci kolejny film dla Warner Bros. Ekranizacja "Jeziora stworzenia"
Filmy

Maggie Gyllenhaal kręci kolejny film dla Warner Bros. Ekranizacja "Jeziora stworzenia"

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Maggie+Gyllenhaal+kr%C4%99ci+kolejny+film+dla+Warner+Bros.+Ekranizacja+%22Jeziora+stworzenia%22-167071
Maggie Gyllenhaal kręci kolejny film dla Warner Bros. Ekranizacja &quot;Jeziora stworzenia&quot;
źródło: Getty Images
autor: Gareth Cattermole
Mimo kasowej porażki filmu "Panna młoda!" Maggie Gyllenhaal kontynuuje współpracę ze studiem Warner Bros. Reżyserka nakręci dla wytwórni ekranizację powieści "Creation Lake", której autorką jest Rachel Kushner. W Polsce wydano książkę pod tytułem "Jezioro stworzenia".
     

O czym opowie "Creation Lake"?




Powieść "Creation Lake" była bestsellerem New York Timesa i znalazła się na shortliście do nagrody Bookera. Opisywana jest jako "wciągająca lektura pełna mrocznego humoru, która zgłębia wątki tożsamości, historii i radykalnej polityki".
  
Jej bohaterką jest tajna agentka Sadie Smith, 34-letnia kobieta wysłana do Francji, by zinfiltrować kolektyw eko-aktywistów, wykorzystując swoje umiejętności uwodzenia i manipulacji. Ale angażując się coraz bardziej w komunę, Sadie zaczyn kwestionować swój światopogląd.

Kosztująca 90 milionów dolarów "Panna młoda!" z Jessie Buckley i Christianem Bale'em w rolach głównych zarobiła w kinach jedynie 20 milionów. Ale poprzedni film Gyllenhaal, jej reżyserski debiut "Córka", był sukcesem krytycznym: film został nagrodzony za scenariusz na festiwalu w Wenecji i zdobył trzy nominacje do Oscara.

"Panna młoda!" – zwiastun




Samotny potwór Frankensteina (Bale) udaje się w latach 30. XX wieku do Chicago. Tam prosi dokonującą przełomowych odkryć badaczkę, doktor Euphronious (pięciokrotnie nominowana do Oscara Annette Bening), o stworzenie mu towarzyszki. Wspólnie ożywiają zamordowaną młodą kobietę i tak oto rodzi się panna młoda (Buckley). Następstw tego czynu żadne z nich nie mogło przewidzieć. Są to morderstwa, zaborczość, nieokiełznany i radykalny ruch kulturowy oraz dziki i szalony romans dwójki wyrzutków!  

Powiązane artykuły Maggie Gyllenhaal

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Seriale

Oto nowy "Domek na prerii". Netflix pokazał pierwszy zwiastun

VOD Seriale

"Kulawe konie": Znamy datę premiery 6. sezonu serialu Apple TV

Filmy

"Pomoc domowa 2" zyskała nową gwiazdę. Oto ekranowy mąż Kirsten Dunst

Nie żyje Janusz Michałowski, aktor znany z "Seksmisji" i "Plebanii"

4 komentarze
Filmy

Jennifer Lawrence w komedii romantycznej Apple'a

Filmy

"Mortal Kombat II". Pierwsze 10 minut filmu trafiło do sieci

3 komentarze
Seriale Filmy Gry

Aktorzy, którzy ożywili Night City, przyjadą na Pyrkon