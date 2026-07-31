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Mahershala Ali potwierdza, że nie zagra Blade'a. Zrzuca winę na Marvela

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Mahershala+Ali+nie+zagra+Blade%27a+w+filmie+Marvela.+Aktor+komentuje-167851
Mahershala Ali potwierdza, że nie zagra Blade'a. Zrzuca winę na Marvela
źródło: Getty Images
autor: Albert L. Ortega
Jeśli wciąż liczyliście na to, że Mahershala Ali zagra Blade'a, mamy dla was złe wieści. Aktor potwierdził w rozmowie z magazynem GQ, że nie wystąpi w długo wyczekiwanym filmie Marvela o łowcy wampirów. Aktor nie ukrywa przy tym, że jego zdaniem odpowiedzialność za to, że projekt nie doszedł do skutku, leży po stronie studia.

Ali o pożegnaniu z rolą Blade'a



GettyImages-2254596135.jpg Getty Images © Taylor Hill


Ali stwierdził: Podpisałem kontrakt, mają miliardy dolarów, gdyby chcieli zrobić ten film, zrobilibyśmy go. Przyszedł czas na koniec pytań o "Blade'a". To pytania do nich. Nie chcieli tego zrobić, więc to oni powinni na nie odpowiedzieć.

Marvel zapowiedział film "Blade" z Alim w roli głównej jeszcze w 2019 roku. Produkcja od początku miała jednak problemy. Za kamerą początkowo miał stanąć Bassam Tariq, który odszedł w 2022 roku, zaledwie dwa miesiące przed planowanym rozpoczęciem zdjęć. Później reżyserem został Yann Demange, ale on również rozstał się z projektem.
Ali przyznał, że przez długi czas przygotowywał się do zagrania kultowego bohatera. Aktor trenował między innymi walkę mieczem i przez ponad rok szykował się także do wykonywania scen kaskaderskich.

Część pracy wykonanej z myślą o "Bladzie" Ali wykorzystał ostatecznie przy innym projekcie. Bassam Tariq napisał i wyreżyserował "Your Mother Your Mother Your Mother", w którym aktor wciela się w religijnego zabójcę próbującego ochronić swoje dzieci po śmierci żony. Ali uważa, że właśnie rozpad "Blade'a" umożliwił powstanie tego filmu.

Wcześniej do sytuacji z "Blade’em" odniósł się również Kevin Feige. Szef Marvel Studios przyznał w podcaście "Happy Sad Confused", że jest mu bardzo źle z powodu tego, że studio nie zdołało doprowadzić filmu do realizacji z Alim w roli głównej. Stwierdził, że czuje się jak "przegrany".

Ali pojawił się w roli Blade’a w scenie po napisach "Eternals" z 2021 roku, choć jego udział ograniczył się wówczas do głosowego cameo. W "Deadpool & Wolverine" z 2024 roku Marvel zdecydował się natomiast przywrócić do roli oryginalnego Blade’a, Wesleya Snipesa.

"Blade - Wieczny łowca" - zwiastun



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