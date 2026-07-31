Mahershala Ali potwierdza, że nie zagra Blade'a. Zrzuca winę na Marvela

Jeśli wciąż liczyliście na to, że Mahershala Ali zagra Blade'a, mamy dla was złe wieści. Aktor potwierdził w rozmowie z magazynem GQ, że nie wystąpi w długo wyczekiwanym filmie Marvela o łowcy wampirów. Aktor nie ukrywa przy tym, że jego zdaniem odpowiedzialność za to, że projekt nie doszedł do skutku, leży po stronie studia.
Ali o pożegnaniu z rolą Blade'a
Ali Getty Images © Taylor Hill
stwierdził: Podpisałem kontrakt, mają miliardy dolarów, gdyby chcieli zrobić ten film, zrobilibyśmy go. Przyszedł czas na koniec pytań o "Blade'a". To pytania do nich. Nie chcieli tego zrobić, więc to oni powinni na nie odpowiedzieć.
Marvel zapowiedział film "Blade
" z Alim
w roli głównej jeszcze w 2019 roku. Produkcja od początku miała jednak problemy. Za kamerą początkowo miał stanąć Bassam Tariq
, który odszedł w 2022 roku, zaledwie dwa miesiące przed planowanym rozpoczęciem zdjęć. Później reżyserem został Yann Demange
, ale on również rozstał się z projektem. Ali
przyznał, że przez długi czas przygotowywał się do zagrania kultowego bohatera. Aktor trenował między innymi walkę mieczem i przez ponad rok szykował się także do wykonywania scen kaskaderskich.
Część pracy wykonanej z myślą o "Bladzie
" Ali
wykorzystał ostatecznie przy innym projekcie. Bassam Tariq
napisał i wyreżyserował "Your Mother Your Mother Your Mother
", w którym aktor wciela się w religijnego zabójcę próbującego ochronić swoje dzieci po śmierci żony. Ali
uważa, że właśnie rozpad "Blade'a
" umożliwił powstanie tego filmu.
Wcześniej do sytuacji z "Blade’em
" odniósł się również Kevin Feige
. Szef Marvel Studios przyznał w podcaście "Happy Sad Confused", że jest mu bardzo źle z powodu tego, że studio nie zdołało doprowadzić filmu do realizacji z Alim w roli głównej. Stwierdził, że czuje się jak "przegrany". Ali
pojawił się w roli Blade’a
w scenie po napisach "Eternals
" z 2021 roku, choć jego udział ograniczył się wówczas do głosowego cameo. W "Deadpool & Wolverine
" z 2024 roku Marvel zdecydował się natomiast przywrócić do roli oryginalnego Blade’a, Wesleya Snipesa
.
"Blade - Wieczny łowca" - zwiastun