Mahershala Ali ma na koncie dwa Oscary, ale - jak sam przyznał w jednym z najnowszych wywiadów - nie dają mu one szczególnej przewagi podczas rozmów o rolach i nie gwarantują kolejnych angaży.
Mahershala Ali szczerze o Oscarach
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W podcaście "7pm in Brooklyn" gwiazdor "Moonlight
" i "Green Book
" stwierdził, że Oscary
nie przekładają się na konkretne korzyści podczas spotkań castingowych. To naturalny sposób myślenia. Ale tak naprawdę, co oznacza Oscar? To nagroda, wyróżnienie, które - miejmy nadzieję - otrzymuje się za dobrą pracę. Jest jednak wielu świetnych aktorów, którzy nie mają Oscarów, a również szukają dobrego materiału. Dlatego ta nagroda tak naprawdę nie ma znaczenia. Nie mówię tego, żeby okazać brak szacunku Akademii ani samej nagrodzie. Chodzi mi o to, że niezależnie od tego, czy ktoś ma Oscara, czy nie, na świecie jest mnóstwo dobrych aktorów. Dobrych aktorów jest więcej niż dobrych materiałów.
Ali
wyjaśnił, że nawet uznanie Akademii nie sprawia, iż producenci automatycznie uwzględniają danego artystę przy obsadzaniu ról. Jak podkreślił, większość realizowanych produkcji nie przewiduje ról dla niego, dlatego pod tym względem pozostaje w podobnej sytuacji co inni aktorzy, niezależnie od liczby zdobytych statuetek. Jednocześnie aktor zaznaczył, że nie chce być obsadzany wyłącznie w produkcjach, które okreśłił jako "projekty różnorodnościowe". Zależy mu po prostu na dobrych historiach, w których może opowiedzieć coś własnego, bez sprowadzania jego pracy do poszukiwania najlepszych czarnoskórych aktorów.
Ostatni Ali
zagrał w "Your Mother Your Mother Your Mother
" w reżyserii Bassama Tariqa
.
"Your Mother Your Mother Your Mother" - zwiastun