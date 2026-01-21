Newsy Filmy Maika Monroe na czele gwiazdorskiej obsady zmysłowego romansu
Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Maika+Monroe+i+Brandon+Sklenar+zagraj%C4%85+w+%22Vegas%3A+A+Love+Story%22+Ramina+Bahraniego-164815
źródło: Getty Images
autor: Neil Mockford
Ramin Bahrani ("Biały tygrys") wraca z kolejnym filmem. Nominowany do Oscara irańsko-amerykański twórca rozpoczął w Las Vegas zdjęcia do "Vegas: A Love Story" - zmysłowego romansu z elementami thrillera, który może pochwalić się gwiazdorską obsadą.

O czym opowie "Vegas: A Love Story"?



GettyImages-2252173027.jpg Getty Images © Brianna Bryson

W głównych rolach wystąpią Maika Monroe i Brandon Sklenar, a partnerować im będą Paul Dano, Michael Shannon oraz Judy Greer. Akcja filmu rozgrywa się w Las Vegas, gdzie Dillon, utalentowana graficzka ledwo wiążąca koniec z końcem, wdaje się w nieoczekiwany romans z Freddym, spawaczem i samotnym ojcem próbującym odbudować swoje życie. Gdy na jaw wychodzą sekrety bohaterki, a na horyzoncie pojawia się jej charyzmatyczny, autodestrukcyjny były partner, napięcie zaczyna szybko rosnąć.

Bahrani wyreżyseruje film na podstawie scenariusza napisanego wspólnie z Bahareh Azimim. Projekt zapowiada następująco: To historia ludzi żyjących na krawędzi, którzy nie wierzą, że zasługują na miłość, a mimo to ją odnajdują. Przygotowując film, twórca spędził ponad rok w Las Vegas.

"Vegas: A Love Story" zostało ponoć napisane z myślą o Monroe, którą ostatnio mogliśmy oglądać między innymi w "Kodzie zła". Sklenar wciąż gości na naszych ekranach za sprawą "Pomocy domowej". 

"Kod zła" - zwiastun



