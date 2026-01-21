Maika Monroe na czele gwiazdorskiej obsady zmysłowego romansu

Ramin Bahrani ("Biały tygrys") wraca z kolejnym filmem. Nominowany do Oscara irańsko-amerykański twórca rozpoczął w Las Vegas zdjęcia do "Vegas: A Love Story" - zmysłowego romansu z elementami thrillera, który może pochwalić się gwiazdorską obsadą.
O czym opowie "Vegas: A Love Story"?
W głównych rolach wystąpią Maika Monroe
i Brandon Sklenar
, a partnerować im będą Paul Dano
, Michael Shannon
oraz Judy Greer.
Akcja filmu rozgrywa się w Las Vegas, gdzie Dillon, utalentowana graficzka ledwo wiążąca koniec z końcem, wdaje się w nieoczekiwany romans z Freddym, spawaczem i samotnym ojcem próbującym odbudować swoje życie. Gdy na jaw wychodzą sekrety bohaterki, a na horyzoncie pojawia się jej charyzmatyczny, autodestrukcyjny były partner, napięcie zaczyna szybko rosnąć. Bahrani
wyreżyseruje film na podstawie scenariusza napisanego wspólnie z Bahareh Azimim
. Projekt zapowiada następująco: To historia ludzi żyjących na krawędzi, którzy nie wierzą, że zasługują na miłość, a mimo to ją odnajdują.
Przygotowując film, twórca spędził ponad rok w Las Vegas. "Vegas: A Love Story"
zostało ponoć napisane z myślą o Monroe
, którą ostatnio mogliśmy oglądać między innymi w "Kodzie zła
". Sklenar
wciąż gości na naszych ekranach za sprawą "Pomocy domowej
".
