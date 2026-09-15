Newsy Filmy Makiaweliczny Robert Pattinson w zwiastunie "Primetime"
Filmy / Wideo

Makiaweliczny Robert Pattinson w zwiastunie "Primetime"

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Makiaweliczny+Robert+Pattinson+w+zwiastunie+%22Primetime%22-168612
Makiaweliczny Robert Pattinson w zwiastunie &quot;Primetime&quot;
A24 zaprezentowało nowy zwiastun filmu "Primetime". Obraz miał swoją światową premierę na niedawno zakończonym festiwalu w Wenecji.

O filmie "Primetime"



"Primetime" opowiada o kulisach powstawania kontrowersyjnego programu telewizyjnego "To Catch a Predator". Prowadzona przez Chrisa Hansena audycja zadebiutowała na antenie NBC 11 listopada 2004 roku. Gospodarz, w którego w "Primetime" wciela się Robert Pattinson, za pomocą ukrytej kamery demaskował dorosłych mężczyzn próbujących uwodzić młode dziewczęta i chłopców.


Show został zdjęty z anteny w atmosferze skandalu po tym, gdy jeden z jego bohaterów – Bill Conradt, zastępca prokuratora okręgowego hrabstwa Rockwall w stanie Teksas – popełnił samobójstwo. Ostatni odcinek wyemitowano 28 grudnia 2007 roku.

Reżyserem filmu jest Lance Oppenheim, dla którego jest to pełnometrażowy debiut fabularny. Oprócz Pattinsona w obsadzie znaleźli się: Merritt Wever, Skyler Gisondo, Matthew Maher, Phoebe Bridgers, Alex Winter i Bokeem Woodbine

Zwiastun filmu "Primetime"




Powiązane artykuły Primetime

Zobacz wszystkie artykuły

Primetime  (2026)

 Primetime

Najnowsze Newsy

Seriale

"Harry Potter". Wiemy, kto zagra ojca Rona!

VOD Seriale

Johnny Flynn o pracy nad rolą Lucjusza Malfoya

3 komentarze
Inne Seriale Festiwale i nagrody Multimedia

Emmy 2026: Gwiazdy na czerwonym dywanie

3 komentarze

Ile "Lalki" w "Lalce" Netflixa? Recenzujemy serial Pawła Maślony

2 komentarze
Filmy

No to jazda! "Dalej jazda 3" w drodze na ekrany

24 komentarze
Seriale Festiwale i nagrody

Taylor Swift w centrum śledztwa na Emmy. Pojawiła się w skeczu

Seriale Festiwale i nagrody Filmy

Emmy 2026: Chuck Norris pominięty w segmencie In Memoriam

22 komentarze