Makiaweliczny Robert Pattinson w zwiastunie "Primetime"

A24 zaprezentowało nowy zwiastun filmu "Primetime". Obraz miał swoją światową premierę na niedawno zakończonym festiwalu w Wenecji.
O filmie "Primetime"
"Primetime
" opowiada o kulisach powstawania kontrowersyjnego programu telewizyjnego "To Catch a Predator"
. Prowadzona przez Chrisa Hansena
audycja zadebiutowała na antenie NBC 11 listopada 2004 roku. Gospodarz, w którego w "Primetime
" wciela się Robert Pattinson
, za pomocą ukrytej kamery demaskował dorosłych mężczyzn próbujących uwodzić młode dziewczęta i chłopców.
Show został zdjęty z anteny w atmosferze skandalu po tym, gdy jeden z jego bohaterów – Bill Conradt, zastępca prokuratora okręgowego hrabstwa Rockwall w stanie Teksas – popełnił samobójstwo. Ostatni odcinek wyemitowano 28 grudnia 2007 roku.
Reżyserem filmu jest Lance Oppenheim
, dla którego jest to pełnometrażowy debiut fabularny. Oprócz Pattinsona
w obsadzie znaleźli się: Merritt Wever
, Skyler Gisondo, Matthew Maher
, Phoebe Bridgers
, Alex Winter
i Bokeem Woodbine
.
Zwiastun filmu "Primetime"