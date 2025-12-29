Newsy Seriale Malcolm i jego zwariowany świat wracają. Zobacz zapowiedź "Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair"
Malcolm i jego zwariowany świat wracają. Zobacz zapowiedź "Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair"

Po prawie dwóch dekadach Malcolm wraca. Serial "Zwariowany świat Malcolma" doczeka się rebootu pt. "Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair", a pierwsza zapowiedź właśnie pojawiła się w sieci. Platforma Hulu potwierdziła też datę premiery: 10 kwietnia.

Nowa odsłona serialu nosi tytuł "Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair" i składa się z czterech odcinków. Główny bohater (ponownie grany przez Frankiego Muniza) jest już dorosły, ma córkę i – jak sam twierdzi – świetnie poukładał sobie życie. Klucz do szczęścia? Trzymać się z dala od rodziny. Problem w tym, że to nigdy nie działało zbyt długo.

Malcolm zostaje wciągnięty z powrotem w rodzinny chaos, gdy jego rodzice – Hal i Lois – zapraszają go na 40. rocznicę ślubu. A skoro Halem znów jest Bryan Cranston, a Lois gra Jane Kaczmarek, można być pewnym jednego: spokojnie nie będzie. Zobaczcie sami. 


Do rebootu wraca niemal cała oryginalna obsada, w tym Christopher Masterson, Justin Berfield i Emy Coligado. Jedyna większa zmiana dotyczy Deweya – w tej roli zobaczymy Caleba Ellswortha-Clarka. Wśród nowych twarzy są m.in. Keeley Karsten, Vaughan Murrae i Kiana Madeira.

Za sterami ponownie stoi twórca serialu Linwood Boomer, a wszystkie cztery odcinki wyreżyserował Ken Kwapis. 

