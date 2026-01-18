Newsy Filmy "Mamma Mia!": Reżyser "Pomocy domowej" wskrzesi hitową serię
"Mamma Mia!": Reżyser "Pomocy domowej" wskrzesi hitową serię

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Mamma+mia+3+%E2%80%93%C2%A0re%C5%BCyser+%22Pomocy+domowej%22+wyre%C5%BCyseruje+kolejny+film+z+serii-164777
&quot;Mamma Mia!&quot;: Reżyser &quot;Pomocy domowej&quot; wskrzesi hitową serię
Wielki news dla miłośników Abby i śpiewającego Stellana Skarsgårda. Jak informuje główna gwiazda serii, "Mamma Mia!" powróci na wielki ekran. Amandy Seyfried przyznała w niedawnym wywiadzie, że trzecia część hitowego musicalowego cyklu znalazła już reżysera, czym po raz pierwszy potwierdziła prace nad kontynuacją. 

"Mamma Mia! 3" – co wiemy?



Seyfried zaangażowanie nowego reżysera i powrót legendarnej marki zapowiedziała jak gdyby przypadkiem, w trakcie rozmowy promującej jej film "Testament Ann Lee". Reżyserka tego filmu Mona Fastvold powiedziała w rozmowie, że chętnie stanęłaby za kamerą filmu "Mamma Mia! 3", na co aktorka szybko przerwała jej, mówiąc: Nic z tego. Paul Feig to reżyseruje, przykro mi. Zgłosił się pierwszy!

 Cały opisany fragment rozmowy możecie zobaczyć poniżej:



Na ten moment niewiele więcej wiadomo o trzeciej "Mamma Mii!" – film nie posiada zarysu fabuły, a data rozpoczęcia zdjęć pozostaje nieznana. Biorąc pod uwagę napięty grafik Paula Feiga, może to jednak wcale nie nadejść tak szybko. Reżyser na horyzoncie ma bowiem pracę nad kontynuacjami dwóch własnych hitów – "Pomocy domowej" oraz "Zwyczajnej przysługi".

Wstępną obsadę filmu można natomiast samodzielnie kompletować z wypowiedzi aktorów i aktorek zaangażowanych w poprzednie części serii. Amanda Seyfried oczywiście powtórzy swoją rolę Sophie, a zainteresowanie występem w kontynuacji zgłaszali w przeszłości także Christine Baranski, Stellan Skarsgård czy nawet Meryl Streep. Mimo śmierci jej bohaterki pomiędzy 1 a 2 częścią, sugerowano, że twórcy znajdą sposób, by przywrócić zdobywczynię Oscara do świata "Mamma Mii!". 



Seyfried w przeszłości proponowała także, by w drugoplanowych rolach filmu obsadzić Sydney Sweeney oraz Sabrinę Carpenter. Choć tą pierwszą do dołączenia do projektu mogłaby skusić reżyserska obecność Paula Feiga, jak dotąd oba castingi należy rozpatrywać w kontekście marzeń, a nie realnych planów twórców. Nawet orientacyjna data premiery filmu pozostaje trudna do przewidzenia. Biorąc jednak pod uwagę, że pierwsza część miała premierę w 2008 roku, a kolejna w 2018, twórcy mogą zdecydować się na utrzymanie tej regularności.

"Pomoc domowa" – zobacz zwiastun filmu

Mamma Mia!  (2008)

 Mamma Mia!

Mamma Mia! Here We Go Again  (2018)

 Mamma Mia! Here We Go Again

ABBA - historia "Mamma Mia!"  (2008)

 ABBA - historia "Mamma Mia!"

