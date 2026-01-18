"Mamma Mia!": Reżyser "Pomocy domowej" wskrzesi hitową serię

Wielki news dla miłośników Abby i śpiewającego Stellana Skarsgårda. Jak informuje główna gwiazda serii, "Mamma Mia!" powróci na wielki ekran. Amandy Seyfried przyznała w niedawnym wywiadzie, że trzecia część hitowego musicalowego cyklu znalazła już reżysera, czym po raz pierwszy potwierdziła prace nad kontynuacją.
"Mamma Mia! 3" – co wiemy? Seyfried
zaangażowanie nowego reżysera i powrót legendarnej marki zapowiedziała jak gdyby przypadkiem, w trakcie rozmowy promującej jej film "Testament Ann Lee
". Reżyserka tego filmu Mona Fastvold
powiedziała w rozmowie, że chętnie stanęłaby za kamerą filmu "Mamma Mia! 3", na co aktorka szybko przerwała jej, mówiąc: Nic z tego. Paul Feig to reżyseruje, przykro mi. Zgłosił się pierwszy!
Cały opisany fragment rozmowy możecie zobaczyć poniżej:
Na ten moment niewiele więcej wiadomo o trzeciej "Mamma Mii!" – film nie posiada zarysu fabuły, a data rozpoczęcia zdjęć pozostaje nieznana. Biorąc pod uwagę napięty grafik Paula Feiga
, może to jednak wcale nie nadejść tak szybko. Reżyser na horyzoncie ma bowiem pracę nad kontynuacjami dwóch własnych hitów – "Pomocy domowej
" oraz "Zwyczajnej przysługi
".
Wstępną obsadę filmu można natomiast samodzielnie kompletować z wypowiedzi aktorów i aktorek zaangażowanych w poprzednie części serii. Amanda Seyfried
oczywiście powtórzy swoją rolę Sophie, a zainteresowanie występem w kontynuacji zgłaszali w przeszłości także Christine Baranski
, Stellan Skarsgård
czy nawet Meryl Streep
. Mimo śmierci jej bohaterki pomiędzy 1 a 2 częścią, sugerowano, że twórcy znajdą sposób, by przywrócić zdobywczynię Oscara
do świata "Mamma Mii!
". Seyfried
w przeszłości proponowała także, by w drugoplanowych rolach filmu obsadzić Sydney Sweeney
oraz Sabrinę Carpenter
. Choć tą pierwszą do dołączenia do projektu mogłaby skusić reżyserska obecność Paula Feiga
, jak dotąd oba castingi należy rozpatrywać w kontekście marzeń, a nie realnych planów twórców. Nawet orientacyjna data premiery filmu pozostaje trudna do przewidzenia. Biorąc jednak pod uwagę, że pierwsza część miała premierę w 2008 roku, a kolejna w 2018, twórcy mogą zdecydować się na utrzymanie tej regularności.
