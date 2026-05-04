Mandalorianin i Grogu świętują May the Fourth. Oto nowy zwiastun

Z okazji 4 maja, czyli May the Fourth, Dnia Gwiezdnych Wojen, w sieci zadebiutował nowy zwiastun nadchodzącego widowiska "The Mandalorian and Grogu". Spot zatytułowany "Generations" wpisuje opowieść o dwójce tytułowych bohaterów w ekranową historię serii. Zobaczcie sami.
Co wiemy o filmie "The Mandalorian and Grogu"? "Mandalorian i Grogu"
oznacza wielki powrót uniwersum Star Wars
na wielkie ekrany. Ostatnim filmem pozostaje "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie
" z 2019 roku.
Pierwotne plany Lucasfilm były inne. Zamiast filmu "Mandalorian i Grogu"
miał powstać kolejny sezon serialu "The Mandalorian"
. Wytwórnia ostatecznie wybrała inne rozwiązanie. "Mandalorian i Grogu"
będzie kontynuował historię, którą poznaliśmy w produkcji Disney+. Akcja serialu "The Mandalorian
" rozgrywa się kilka lat po "Powrocie Jedi
" w miejscu znanym jako Zewnętrzne Rubieże. Mieszkańców niespecjalnie obchodzi, że Imperium upadło, a na jego gruzach powstała Nowa Republika. Organizacja Najwyższy Porządek jeszcze się nie narodziła. Fabuła skupia się na perypetiach samotnego rewolwerowca (Pedro Pascal
), jednego z Mandalorian, słynnych najemników i łowców nagród. Bohater przemierza kosmos w towarzystwie obdarzonego Mocą małego kosmity Grogu.
Premiera filmu 22 maja.
