Newsy Filmy Mandalorianin i Grogu świętują May the Fourth. Oto nowy zwiastun
Z okazji 4 maja, czyli May the Fourth, Dnia Gwiezdnych Wojen, w sieci zadebiutował nowy zwiastun nadchodzącego widowiska "The Mandalorian and Grogu". Spot zatytułowany "Generations" wpisuje opowieść o dwójce tytułowych bohaterów w ekranową historię serii. Zobaczcie sami.
   

Co wiemy o filmie "The Mandalorian and Grogu"? 




"Mandalorian i Grogu" oznacza wielki powrót uniwersum Star Wars na wielkie ekrany. Ostatnim filmem pozostaje "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" z 2019 roku.

Pierwotne plany Lucasfilm były inne. Zamiast filmu "Mandalorian i Grogu" miał powstać kolejny sezon serialu "The Mandalorian". Wytwórnia ostatecznie wybrała inne rozwiązanie.
    
"Mandalorian i Grogu" będzie kontynuował historię, którą poznaliśmy w produkcji Disney+. Akcja serialu "The Mandalorian" rozgrywa się kilka lat po "Powrocie Jedi" w miejscu znanym jako Zewnętrzne Rubieże. Mieszkańców niespecjalnie obchodzi, że Imperium upadło, a na jego gruzach powstała Nowa Republika. Organizacja Najwyższy Porządek jeszcze się nie narodziła. Fabuła skupia się na perypetiach samotnego rewolwerowca (Pedro Pascal), jednego z Mandalorian, słynnych najemników i łowców nagród. Bohater przemierza kosmos w towarzystwie obdarzonego Mocą małego kosmity Grogu. 

Premiera filmu 22 maja.

Zobaczcie nowy spot zapowiadający film:

"Mandalorian i Grogu" – zobacz spot "Generations"


