Maraton Antywalentynkowy w Multikinie: Horrory czy "Piep*zyć Mickiewicza"?

Masz dosyć przewidywalnych komedii romantycznych i wszechobecnego różu? W 2026 roku Multikino stawia na silne emocje i filmową różnorodność, rezygnując z ckliwych historii na rzecz prawdziwego buntu. Już 13 lutego o godzinie 22:00 wystartuje Maraton Antywalentynkowy – wydarzenie stworzone dla tych, którzy zamiast tradycyjnej kolacji przy świecach wolą noc pełną mrocznego napięcia lub bezkompromisowej, młodzieńczej energii. Antywalentynki: Twoja alternatywa dla mainstreamu
Koncepcja Maratonu Antywalentynkowego to manifest wolności wyboru. W noc poprzedzającą święto zakochanych Multikino zaprasza widzów do świata, w którym nie ma miejsca na lukier.
To unikalna okazja, by spędzić wieczór w gronie znajomych lub z partnerem, szukając wrażeń, które zamiast wzruszeń oferują adrenalinę i refleksję nad współczesnym buntem. Widzowie sami decydują, którą ścieżką pójdą tej nocy: mroczną aleją grozy czy drogą nonkonformizmu. Wybierz swoją stronę buntu
W ramach tegorocznej edycji przygotowano dwie zupełnie różne propozycje programowe: 1. NMF: Horrory – Krew, pot i VHS
– To propozycja dla fanów mrocznych wrażeń i przegląd najciekawszych odmian współczesnej grozy – od starożytnych przekleństw po klaustrofobiczne thrillery. Program obejmuje: "Dźwięk śmierci" (przedpremiera):
Reżyserski popis Corina Hardy'ego
(96 min.), oparty na autentycznym azteckim artefakcie, który wydaje dźwięk przypominający ludzki krzyk. "Skażenie":
Horror science-fiction w reżyserii Jonny'ego Campbella
, w którym dwójka pracowników magazynu i specjalista od bioterroryzmu muszą opanować niebezpieczny mikroorganizm. W obsadzie m.in. gwiazda "Stranger Things
" Joe Keery
oraz Liam Neeson
. "Niedoręczony list":
Psychologiczny thriller osadzony w klimacie retro VHS lat 80. "Dom starców":
Szwedzka groza kręcona w autentycznym, opuszczonym ośrodku opieki, gdzie demencja matki głównego bohatera okazuje się być czymś znacznie mroczniejszym.
Wszystkie horrory wyświetlane są w wersji oryginalnej z polskimi napisami. 2. NMF: "Piep*zyć Mickiewicza" – Pełna Trylogia
– Dla tych, którzy wolą walkę o własną tożsamość, Multikino przygotowało maraton kultowej już serii o Janie Sienkiewiczu i jego zbuntowanych uczniach. To szansa na zobaczenie całej historii za jednym razem: Część 1:
Początek buntu w klasie "wyrzutków". Część 2:
Bohaterowie wychodzą poza szkolne mury i testują granice lojalności. Część 3 (Premiera):
Wielki finał i egzamin z dojrzałości, który bohaterowie muszą zdać przed samym życiem. Którą stronę buntu wybierasz?
Nocny maraton filmowy to coś więcej niż tylko seans – to całkowite zanurzenie w kinowej atmosferze, gdzie wspólne przeżywanie emocji z setkami innych widzów buduje unikalne poczucie wspólnoty. To idealna okazja, by odciąć się od codzienności i doświadczyć filmów w sposób ciągły, co pozwala na znacznie głębsze wejście w prezentowane historie niż podczas standardowej wizyty w kinie. Harmonogram i informacje praktyczne
Maratony Antywalentynkowe odbędą się w wybranych kinach sieci Multikino:
Bydgoszcz, Gdańsk, Głogów, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Leszno, Lublin, Łódź, Mielec, Olsztyn, Poznań Stary Browar, Pruszków, Radom, Rumia, Rybnik, Rzeszów, Słupsk, Szczecin, Tarnów, Tychy Gemini, Warszawa Młociny, Warszawa G City Targówek, Warszawa Złote Tarasy, Włocławek, Wrocław Pasaż Grunwaldzki, Zabrze. Kiedy:
Piątek, 13 lutego 2026 r. Start:
Godzina 22:00. Bilety:
Dostępne w kasach kin oraz online. Wybierz swój zestaw i przeżyj walentynki na własnych zasadach.
