Maraton Antywalentynkowy w Multikinie: Horrory czy "Piep*zyć Mickiewicza"?

Informacja sponsorowana
Masz dosyć przewidywalnych komedii romantycznych i wszechobecnego różu? W 2026 roku Multikino stawia na silne emocje i filmową różnorodność, rezygnując z ckliwych historii na rzecz prawdziwego buntu. Już 13 lutego o godzinie 22:00 wystartuje Maraton Antywalentynkowy – wydarzenie stworzone dla tych, którzy zamiast tradycyjnej kolacji przy świecach wolą noc pełną mrocznego napięcia lub bezkompromisowej, młodzieńczej energii.
 
Antywalentynki: Twoja alternatywa dla mainstreamu

Koncepcja Maratonu Antywalentynkowego to manifest wolności wyboru. W noc poprzedzającą święto zakochanych Multikino zaprasza widzów do świata, w którym nie ma miejsca na lukier. To unikalna okazja, by spędzić wieczór w gronie znajomych lub z partnerem, szukając wrażeń, które zamiast wzruszeń oferują adrenalinę i refleksję nad współczesnym buntem. Widzowie sami decydują, którą ścieżką pójdą tej nocy: mroczną aleją grozy czy drogą nonkonformizmu.

Wybierz swoją stronę buntu

W ramach tegorocznej edycji przygotowano dwie zupełnie różne propozycje programowe:
 
1. NMF: Horrory – Krew, pot i VHS – To propozycja dla fanów mrocznych wrażeń i przegląd najciekawszych odmian współczesnej grozy – od starożytnych przekleństw po klaustrofobiczne thrillery. Program obejmuje:
"Dźwięk śmierci" (przedpremiera): Reżyserski popis Corina Hardy'ego (96 min.), oparty na autentycznym azteckim artefakcie, który wydaje dźwięk przypominający ludzki krzyk.
"Skażenie": Horror science-fiction w reżyserii Jonny'ego Campbella, w którym dwójka pracowników magazynu i specjalista od bioterroryzmu muszą opanować niebezpieczny mikroorganizm. W obsadzie m.in. gwiazda "Stranger Things" Joe Keery oraz Liam Neeson.
"Niedoręczony list": Psychologiczny thriller osadzony w klimacie retro VHS lat 80.
"Dom starców": Szwedzka groza kręcona w autentycznym, opuszczonym ośrodku opieki, gdzie demencja matki głównego bohatera okazuje się być czymś znacznie mroczniejszym. 

Wszystkie horrory wyświetlane są w wersji oryginalnej z polskimi napisami.
 
2. NMF: "Piep*zyć Mickiewicza" – Pełna Trylogia – Dla tych, którzy wolą walkę o własną tożsamość, Multikino przygotowało maraton kultowej już serii o Janie Sienkiewiczu i jego zbuntowanych uczniach. To szansa na zobaczenie całej historii za jednym razem:
Część 1: Początek buntu w klasie "wyrzutków".
Część 2: Bohaterowie wychodzą poza szkolne mury i testują granice lojalności.
Część 3 (Premiera): Wielki finał i egzamin z dojrzałości, który bohaterowie muszą zdać przed samym życiem.
 
Którą stronę buntu wybierasz?

Kup bilet na MARATON Horrory
Kup bilet na MARATON Piep*zyć Mickiewicza
 
Dlaczego warto wybrać maraton?

Nocny maraton filmowy to coś więcej niż tylko seans – to całkowite zanurzenie w kinowej atmosferze, gdzie wspólne przeżywanie emocji z setkami innych widzów buduje unikalne poczucie wspólnoty. To idealna okazja, by odciąć się od codzienności i doświadczyć filmów w sposób ciągły, co pozwala na znacznie głębsze wejście w prezentowane historie niż podczas standardowej wizyty w kinie.
 
Harmonogram i informacje praktyczne

Maratony Antywalentynkowe odbędą się w wybranych kinach sieci Multikino: Bydgoszcz, Gdańsk, Głogów, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Leszno, Lublin, Łódź, Mielec, Olsztyn, Poznań Stary Browar, Pruszków, Radom, Rumia, Rybnik, Rzeszów, Słupsk, Szczecin, Tarnów, Tychy Gemini, Warszawa Młociny, Warszawa G City Targówek, Warszawa Złote Tarasy, Włocławek, Wrocław Pasaż Grunwaldzki, Zabrze. 

Kiedy: Piątek, 13 lutego 2026 r.
Start: Godzina 22:00.
Bilety: Dostępne w kasach kin oraz online.
 
Wybierz swój zestaw i przeżyj walentynki na własnych zasadach.
