Maraton Horrorów – Cztery nurty grozy

W piątek, 19 czerwca o godzinie 22:00, wybrane kina sieci Multikino staną się miejscem dla widzów o mocnych nerwach.
Czerwcowy maraton horrorów to cztery starannie wyselekcjonowane tytuły, które pokazują, że współczesny horror nie ma jednego oblicza. To zestaw dla tych, którzy od kina oczekują intensywności, a nie bezpiecznej powtarzalności.
Dobry maraton to taki, który nie daje poczucia powtarzalności. W Multikinie udowadniamy, że groza to najbardziej elastyczny gatunek na świecie. Przygotowaliśmy selekcję dla koneserów, którzy szukają różnorodności: od internetowych legend w "Backrooms. Bez wyjścia
", przez religijny thriller z Sydney Sweeney
, aż po bezkompromisowe kino klasy B i artystyczny mix w wykonaniu Michaela Shanksa
("Together
"). Każdy z tych filmów gra na innych strunach – od obrzydzenia, przez śmiech, aż po czystą fascynację. Nie szukaj jednego filmu, szukaj pełnego doświadczenia.
Nasz maraton to nie jest przypadkowa lista tytułów. to zaplanowana podróż, która ma za zadanie przeprowadzić Cię przez różne stany skupienia i emocji: "BACKROOMS. BEZ WYJŚCIA" | PREMIERA | reż. Kane Parsons | 105 min. | Utrata kontroli
– Zaczynamy od klaustrofobicznej paranoi internetowej legendy, która ma za zadanie całkowicie odciąć Cię od rzeczywistości. Po tym seansie puste korytarze już nigdy nie będą wyglądać tak samo. "NIEPOKALANA" | reż Michael Mohan | 89 min. | Estetyczny niepokój
– Czas na uwolnienie nagromadzonych emocji dzięki krwawej akcji i rekinom w najlepszym wydaniu kina klasy B. To bezkompromisowe starcie z naturą i nieszablonowym antagonistą, przy których zapomnisz o mruganiu. "NIEBEZPIECZNE ZWIERZĘTA" | reż. Sean Byrne | 100 min | Fizyczne uderzenie
– Czas na uwolnienie nagromadzonych emocji. Obowiązkowy punkt każdego porządnego maratonu: rasowy przedstawiciel kina klasy B. Mamy rekiny, mamy wyrazistego antagonistę i czystą, brutalną rozrywkę. To film, który dostarcza adrenaliny w najczystszej postaci. "TOGETHER" | reż. Michael Shanks | 102 min | Gatunkowe zaskoczenie
– Inna bajka na domknięcie nocy. To intrygujący mix gatunkowy dla widzów szukających w horrorze czegoś nieoczywistego. Ta historia sprawi, że wyjdziesz z kina z poczuciem przeżycia czegoś zupełnie świeżego.
Filmy w ramach Maratonu Horrorów zostaną wyświetlone w wersji oryginalnej z polskimi napisami.
Maraton w Multikinie to nie tylko filmy – to osiem godzin w "trybie samolotowym". To idealny sposób na "reset" w warunkach, których nie zastąpi żaden domowy seans. Najwyższa jakość obrazu, kinowy dźwięk i historie, które najlepiej ogląda się w ciemnej sali. Maraton Horrorów już 19 czerwca o godzinie 22:00 w wybranych kinach sieci Multikino:
Bydgoszcz, Gdańsk, Głogów, Katowice, Kielce. Koszalin, Kraków, Leszno, Lublin, Łódź, Mielec, Olsztyn, Poznań Stary Browar, Pruszków, Radom, Rumia, Rybnik, Rzeszów, Słupsk, Szczecin, Tarnów, Tychy Gemini, Warszawa Młociny, Warszawa Targówek, Warszawa Złote Tarasy, Włocławek, Wrocław Pasaż, Zabrze
Bilety i informacje organizacyjne: bilety dostępne w przedsprzedaży w kinach Multikino oraz online na stronie www. multikino.pl
Informacja sponsorowana