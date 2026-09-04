Marcin Dorociński i Ryan Reynolds w kinie akcji "Katastrofa w duecie". Recenzujemy film Apple TV

Na platformie Apple TV zadebiutowała właśnie najnowsza produkcja z Ryanem Reynoldsem i Kennethem Branaghem – w rolach odpowiednio Amerykanina i Rosjanina, którzy łączą siły, by pokonać sowietów. Mamy bowiem rok 1987 i trwającą zimną wojnę. Jedną z atrakcji filmu jest także to, że gra w nim Marcin Dorociński – obsadzony jako główny przeciwnik bohaterów. O występie Polaka w tej hollywoodzkiej produkcji rozpisują się już zagraniczne media. A co o jego kreacji sądzi nasz recenzent Łukasz Budnik?
Odpowiedzi znajdziecie już w naszej recenzji na karcie filmu POD LINKIEM TUTAJ
. Poniżej – jej fragmenty. Reynolds kontra Dorociński
autor: Łukasz Budnik Jonathan Goldstein i John Francis Daley zaczęli wspólną przygodę z reżyserią od nakręcenia sequela filmu z latach 80. ("W nowym zwierciadle: Wakacje"), a w następnych produkcjach ("Wieczór gier", "Dungeons & Dragons: Złodziejski honor") chętnie nawiązywali do estetyki kina z tamtego okresu. Ich wyraźna sympatia do wspomnianej dekady jest też widoczna w "Katastrofie w duecie" – filmie, który nie tylko jest osadzony w latach 80., lecz także niejednokrotnie sprawia wrażenie, jakby właśnie w tych latach powstał. Produkcja Apple TV jest bowiem utrzymana w duchu typowego buddy movie, w którym dwóch skrajnie różnych bohaterów zostaje zmuszonych do współpracy. Ale po kolei
– przeczytacie w recenzji.
O fabule autor pisze: Jest rok 1987, gdy pilot amerykańskiej marynarki wojennej, porucznik Troy "Assassin" Kelly (Ryan Reynolds), zostaje wysłany na ściśle tajną misję na terytorium Związku Radzieckiego, który wciąż pozostaje w stanie zimnej wojny z USA. Operacja kończy się katastrofą, a Troy zostaje uwięziony za linią wroga, daleko od granicy kraju. Odnajduje go Nikołaj Ustinow (Kenneth Branagh) – były agent KGB, który jest zafascynowany amerykańską kulturą i marzy o odwiedzeniu USA. W związku z tym, że Sowieci wkrótce rozpoczynają poszukiwania Troya, mężczyzna jest zmuszony nawiązać sojusz z Ustinowem i wspólnie z nim wyruszyć na długą i niełatwą wyprawę.
W recenzji przeczytacie też: Goldstein i Daley przedstawiają Wołkowa jako stereotypowego Rosjanina, który czerpie korzyści z konfliktu, w związku z tym zależy mu na tym, bo wciąż trwał. Z drugiej strony są tu też zwykli obywatele, którzy chętnie służą bohaterom posiłkiem czy noclegiem, co ma zapewne przypominać, że działania jednostek u szczytu nie odzwierciedlają postawy całego narodu (choć twórcy nie uniknęli tu stereotypów, na czele z nadużywaniem alkoholu). Biorąc pod uwagę, że akcja toczy się na Wschodzie, nietrudno o skojarzenia z obecną sytuacją polityczną. Pytanie więc, czy ocieplanie wizerunku zwykłych Rosjan nie wywoła u niektórych widzów sprzeciwu.
Co autor sądzi natomiast o występie Marcina Dorocińskiego
? Wszystkiego dowiecie się z naszej recenzji. Recenzję filmu "Katastrofa w duecie" dostępna jest POD LINKIEM TUTAJ.