Jak wypada Marcin Dorociński w "Katastrofie w duecie"? Zachodni krytycy oceniają występ aktora

Dziś na Apple TV debiutuje "Katastrofa w duecie" - nowy film akcji Jonathana Goldsteina i Johna Francisa Daleya, w którym główne role grają Ryan Reynolds oraz Kenneth Branagh. Produkcja jest dla nas szczególnie interesująca ze względu na udział Marcina Dorocińskiego, któremu przypadła rola antagonisty. Co o występie aktora sądzą zachodni recenzenci? Zebraliśmy kilka opinii.
Zachodni krytycy o Dorocińskim
W chwili, gdy powstaje ten tekst, "Katastrofa w duecie
" może się pochwalić wynikiem 84% pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes (na podstawie 55 tekstów). Pozytywnie zostaje też odebrany występ Dorocińskiego
- dziennikarz "The Hollywood Reporter" określił, że polski aktor jest "imponująco przerażający" w roli agenta KGB, a wtóruje mu Hanna Ines Flint z "IGN", która stwierdza, że Polak kreuje wzbudzającego grozę złoczyńcę. Pete Hammond z "Deadline" dodaje natomiast, że Dorociński
z wyczuciem podchodzi do postaci roli stereotypowego Rosjanina. W recenzji "Collidera" znajdziemy z kolei pochwałę samej konstrukcji postaci, która nie jest jednowymiarowa, a ma interesujące motywacje. Trochę chłodniej podchodzi autor z portalu "Flickering Myth", który sugeruje, że postać złoczyńcy jest łatwa do zapomnienia (ale z drugiej strony dobrze spełnia swoją funkcję). Na koniec wspomnijmy o recenzji z San Franscico Chronicle, w której postać Polaka zostaje przyrównana do... Terminatora.
O czym opowiada "Katastrofa w duecie"?
W szczytowej fazie Zimnej Wojny brawurowy pilot amerykańskiej marynarki wojennej, porucznik Troy "Assassin" Kelly (Ryan Reynolds
), zostaje wysłany na ściśle tajną misję na terytorium Związku Radzieckiego. Gdy operacja kończy się katastrofą, Troy zostaje uwięziony za linią wroga. Odnajduje go Nikołaj Ustinow (Kenneth Branagh
) – szorstki były agent KGB z nieoczekiwaną słabością do amerykańskiej kultury. Troy jest przekonany, że jego los jest przesądzony, lecz nieoczekiwany sojusz między dwoma mężczyznami może nie tylko doprowadzić do jego ocalenia, ale także przerodzić się w przyjaźń, której żaden z nich się nie spodziewał.
"Katastrofa w duecie" - zwiastun