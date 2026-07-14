Marcin Dorociński w zwiastunie komedii z Ryanem Reynoldsem i Kennethem Branaghem

Apple zaprezentował dziś zwiastun komedii akcji "Katastrofa w duecie". W obsadzie filmu znalazł się polski aktor Marcin Dorociński.
O filmie "Katastrofa w duecie"
Ale to nie on jest gwiazdą produkcji. Ten status mają Ryan Reynolds
i Kenneth Branagh
. W obsadzie jest też Maria Bakalova
.
"Katastrofa w duecie
" to kumpelska komedia, która wywraca do góry nogami konwencję thrillera szpiegowskiego. As amerykańskiej marynarki wojennej, porucznik Troy "Assassin" Kelly (Reynolds
), zostaje wysłany na ściśle tajną misję na terytorium Związku Radzieckiego w szczytowym okresie zimnej wojny. Operacja kończy się niestety katastrofą, a bohater zostaje uwięziony za liniami wroga.
Odnaleziony przez Nikołaja Ustinowa (Branagh
) - szorstkiego byłego agenta KGB z zamiłowaniem do amerykańskiej kultury - Troy jest przekonany, że to jego koniec. Czy jednak nieoczekiwany sojusz między tą dwójką może doprowadzić do ocalenia Amerykanina oraz narodzin przyjaźni, której żaden z nich się nie spodziewał? Dorociński
wciela się w postać imieniem Alexander Volkov.
Za reżyserię odpowiadają twórcy "Dungeons & Dragons: Złodziejski honor
" John Francis Daley
i Jonathan Goldstein
. Premiera na AppleTV już 4 września
.
Zwiastun filmu "Katastrofa w duecie"