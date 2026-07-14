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Marcin Dorociński w zwiastunie komedii z Ryanem Reynoldsem i Kennethem Branaghem

youtube.com / autor: /
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Marcin Dorociński w zwiastunie komedii z Ryanem Reynoldsem i Kennethem Branaghem
Apple zaprezentował dziś zwiastun komedii akcji "Katastrofa w duecie". W obsadzie filmu znalazł się polski aktor Marcin Dorociński.

O filmie "Katastrofa w duecie"



Ale to nie on jest gwiazdą produkcji. Ten status mają Ryan Reynolds i Kenneth Branagh. W obsadzie jest też Maria Bakalova.


"Katastrofa w duecie" to kumpelska komedia, która wywraca do góry nogami konwencję thrillera szpiegowskiego. As amerykańskiej marynarki wojennej, porucznik Troy "Assassin" Kelly (Reynolds), zostaje wysłany na ściśle tajną misję na terytorium Związku Radzieckiego w szczytowym okresie zimnej wojny. Operacja kończy się niestety katastrofą, a bohater zostaje uwięziony za liniami wroga. 

Odnaleziony przez Nikołaja Ustinowa (Branagh) - szorstkiego byłego agenta KGB z zamiłowaniem do amerykańskiej kultury - Troy jest przekonany, że to jego koniec. Czy jednak nieoczekiwany sojusz między tą dwójką może doprowadzić do ocalenia Amerykanina oraz narodzin przyjaźni, której żaden z nich się nie spodziewał?

Dorociński wciela się w postać imieniem Alexander Volkov.

Za reżyserię odpowiadają twórcy "Dungeons & Dragons: Złodziejski honor" John Francis Daley i Jonathan Goldstein. Premiera na AppleTV już 4 września.

Zwiastun filmu "Katastrofa w duecie"




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