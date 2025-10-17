Margaret Qualley i Aubrey Plaza znów razem w filmie Coena

Po filmach "Żegnajcie laleczki" i "Honey Don’t!" przyszedł czas na kolejną odsłonę nietypowej trylogii Ethana Coena. Twórca przygotowuje się do realizacji produkcji pt. "Go, Beavers!", a według doniesień portalu World of Reel, w filmie mają wystąpić Margaret Qualley i Aubrey Plaza.
"Go, Beavers!" - co wiemy o filmie?
Aktorki razem zagrały już w "Honey, Don’t!
" (Qualley
także w "Żegnajcie laleczki
"). Scenariusz jest już ukończony, ale film nie ma jeszcze dystrybutora. Podobnie jak przy poprzednich dwóch tytułach, Coen
współpracuje z żoną, montażystką Tricią Cooke
.
Z dostępnych informacji wynika, że "Go, Beavers!
" ma skupić się na drużynie wioślarskiej z czasów studiów, która po latach spotyka się ponownie na zjeździe. Wkrótce członkinie zespołu zaczynają ginąć w tajemniczych okolicznościach. Coen porównuje film do takich produkcji, jak "Uwolnienie
" i "Walkabout
" i zapowiada, że ma być to historia o kobietach i naturze.
Zarówno "Żegnajcie laleczki
", jak i "Honey Don’t
", należące do tzw. "lesbijskiej trylogii filmów klasy B", kosztowały około 20 mln dolarów i nie były sukcesem finansowym. Zebrały też mieszane recenzje od krytyków. Pomysł na ten projekt krążył w głowach twórców od ponad 20 lat, a ich celem było stworzenie filmów odważnych, erotycznych i ukazanych z kobiecego punktu widzenia.
