Margaret Qualley i Callum Turner w remake'u "Opętania" Andrzeja Żuławskiego

Margaret Qualley zamiast Isabelle Adjani i Callum Turner zamiast Sama Neilla – tak wygląda obsada remake'u "Opętania" Andrzeja Żuławskiego. Nową wersję kultowego horroru przygotowuje Parker Finn, reżyser dwóch części "Uśmiechnij się".
Nowe "Opętanie" ma już swoje gwiazdy
W lipcu 2024 roku projekt stał się przedmiotem licytacji. Zainteresowane były nim liczne studia: A24, Netflix, Warner Bros, Sony i Paramount. Ostatecznie wygrało to ostatnie. Margaret Qualley
to gwiazda takich filmów jak "Substancja
", "Rodzaje życzliwości
" i "Pewnego razu... w Hollywood
". Callum Turner
z kolei ma w swojej filmografii następujące tytuły: "Eternity. Wybieram ciebie
", "Emma.
", "Ósemka ze sternikiem
" i serial "Władcy przestworzy
".
Akcja nakręconego w 1981 roku "Opętania
" rozgrywa się w Berlinie Zachodnim w okresie zimnej wojny. Mark (Sam Neill
) i Anna (Isabelle Adjani
) przechodzą małżeński kryzys spowodowany długotrwałą nieobecnością mężczyzny oraz romansem kobiety. Anna zaniedbuje ich wspólne dziecko i popada w coraz bardziej skrajne stany emocjonalne, które utrudniają porozumienie. Mark chce ratować związek, dlatego próbuje dowiedzieć się, co jest przyczyną dziwnego zachowania żony. Wkrótce odkrywa przerażającą tajemnicę.
"Opętanie
" miało światową premierę w konkursie głównym festiwalu w Cannes w 1981 roku. Film zbierał początkowo mieszane recenzje, ale wraz z upływem lat zyskał status dzieła kultowego, a także klasyki kina grozy.
