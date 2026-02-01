Newsy Filmy Margaret Qualley i Callum Turner w remake'u "Opętania" Andrzeja Żuławskiego
Margaret Qualley i Callum Turner w remake'u "Opętania" Andrzeja Żuławskiego

World of Reel / autor: /
Margaret Qualley i Callum Turner w remake'u &quot;Opętania&quot; Andrzeja Żuławskiego
Margaret Qualley zamiast Isabelle Adjani i Callum Turner zamiast Sama Neilla – tak wygląda obsada remake'u "Opętania" Andrzeja Żuławskiego. Nową wersję kultowego horroru przygotowuje Parker Finn, reżyser dwóch części "Uśmiechnij się".
  

W lipcu 2024 roku projekt stał się przedmiotem licytacji. Zainteresowane były nim liczne studia: A24, Netflix, Warner Bros, Sony i Paramount. Ostatecznie wygrało to ostatnie.
   
Margaret Qualley to gwiazda takich filmów jak "Substancja", "Rodzaje życzliwości" i "Pewnego razu... w Hollywood". Callum Turner z kolei ma w swojej filmografii następujące tytuły: "Eternity. Wybieram ciebie", "Emma.", "Ósemka ze sternikiem" i serial "Władcy przestworzy".

Akcja nakręconego w 1981 roku "Opętania" rozgrywa się w Berlinie Zachodnim w okresie zimnej wojny. Mark (Sam Neill) i Anna (Isabelle Adjani) przechodzą małżeński kryzys spowodowany długotrwałą nieobecnością mężczyzny oraz romansem kobiety. Anna zaniedbuje ich wspólne dziecko i popada w coraz bardziej skrajne stany emocjonalne, które utrudniają porozumienie. Mark chce ratować związek, dlatego próbuje dowiedzieć się, co jest przyczyną dziwnego zachowania żony. Wkrótce odkrywa przerażającą tajemnicę.

"Opętanie" miało światową premierę w konkursie głównym festiwalu w Cannes w 1981 roku. Film zbierał początkowo mieszane recenzje, ale wraz z upływem lat zyskał status dzieła kultowego, a także klasyki kina grozy.

