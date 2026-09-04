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Margaret Qualley i Monica Barbaro walczą o rolę w biografii Freda Astaire'a

The Playlist / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Margaret+Qualley+i+Monica+Barbaro+walcz%C4%85+o+rol%C4%99+w+biografii+Freda+Astaire%27a-168412
Margaret Qualley i Monica Barbaro walczą o rolę w biografii Freda Astaire'a
źródło: Getty Images
autor: John Shearer/97th Oscars
Przeważnie amerykańskie portale branżowe informują o aktorze zaangażowanym w projekt już po podpisaniu umowy lub na etapie jej negocjacji. Cieszy więc, że portal Page Six informuje nas o prawdziwej – i to aktualnie trwającej – walce o rolę. O występ u boku Toma Hollanda w nadchodzącej biografii Freda Astaire'a rywalizują w tej chwili ze sobą dwie aktorki: Margaret Qualley i Monica Barbaro. Pozostały one finałowymi kandydatkami do roli, o którą starało się morze aktorek młodego pokolenia.

Monica Barbaro albo Margaret Qualley – kogo zagra wybrana aktorka?



Według dziennikarzy kobiety walczą ze sobą o rolę Adele Astaire – starszej siostry Freda Astaire'a, która przez ponad 25 lat była jego sceniczną partnerką. Długi czas to właśnie ona wydawała się większą gwiazdą duetu, przyćmiewając młodego Freda umiejętnościami tanecznymi i sceniczną prezencją. Swoją karierę zakończyła wcześnie: w 1932 roku wyszła za lorda Charlesa Cavendisha, przechodząc tym samym na artystyczną emeryturę. To właśnie decyzja Adele pchnęła Freda w kierunku kariery filmowej, którą potraktował jako alternatywną formę swojego scenicznego rozwoju. Pierwszy występ na srebrnym ekranie zaliczył w 1933 roku w filmie "Tańcząca Wenus".

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Adele Astaire


Biorąc pod uwagę historię wspólnych występów Freda i Adele, tak ważne jest, by aktorka wybrana do roli miała duże doświadczenie świadomej pracy ze swoim ciałem. Dlatego też starcie Qualley i Barbaro jest tak ciekawe – to nie tylko walka dwóch wizji aktorstwa, ale i dwóch wizji scenicznej prezencji. Obie kobiety mają za sobą wykształcenie taneczne (Qualley – baletowe, Barbaro – studia taneczne), więc każda z nich może zapewnić filmowi autentyzm występów, o który zabiega sam Tom Holland. W niedawnym wywiadzie aktor przekonywał, że w produkcji chce samodzielnie zatańczyć wszystkie musicalowe sceny i rejestrować je na możliwie jak najdłuższych ujęciach (przeczytacie o tym TUTAJ). Portal Playlist zaznacza, że ostateczny wybór aktorki powinien zapaść w ciągu najbliższego czasu.

Monica Barbaro na najszerszą skalę przedstawiła się kinowej publiczności swoją rolą w "Kompletnie nieznanym". U boku Timothéego Chalameta przekonująco wcieliła się w Joan Baez. Od tego czasu mogliście oglądać ją także w kryminalnym "Crime 101" czy komediowej "Tylko jednej nocy". Margaret Qualley natomiast od czasu swojej przełomowej roli w "Substancji" stopniowo buduje swoją coraz istotniejszą aktorską pozycję. Warte odnotowania są jej występy w osadzonym w epoce "Blue Moon", czy tegorocznych "Gwiazdozbiorze Psa" i "Przepisie na morderstwo".

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Fred Astaire i Adele Astaire jako dzieci


Informacje o obsadzeniu Hollanda w roli Astaire'a pojawiły się już w 2021 roku. Film wyprodukuje Amy Pascal, za reżyserię odpowiada Paul King, twórca filmów o Paddingtonie i "Wonki", a scenariusz napisał Steven Levenson.

Rola wydaje się naturalnym wyborem dla Hollanda. Zanim został gwiazdą kina, występował na londyńskim West Endzie w musicalu "Billy Elliot", gdzie w latach 2008–2010 wcielał się w tytułowego bohatera. 

"Blue Moon" – zwiastun filmu



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