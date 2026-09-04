Margaret Qualley i Monica Barbaro walczą o rolę w biografii Freda Astaire'a

Przeważnie amerykańskie portale branżowe informują o aktorze zaangażowanym w projekt już po podpisaniu umowy lub na etapie jej negocjacji. Cieszy więc, że portal Page Six informuje nas o prawdziwej – i to aktualnie trwającej – walce o rolę. O występ u boku Toma Hollanda w nadchodzącej biografii Freda Astaire'a rywalizują w tej chwili ze sobą dwie aktorki: Margaret Qualley i Monica Barbaro. Pozostały one finałowymi kandydatkami do roli, o którą starało się morze aktorek młodego pokolenia.
Monica Barbaro albo Margaret Qualley – kogo zagra wybrana aktorka?
Według dziennikarzy kobiety walczą ze sobą o rolę Adele Astaire
– starszej siostry Freda Astaire'a,
która przez ponad 25 lat była jego sceniczną partnerką. Długi czas to właśnie ona wydawała się większą gwiazdą duetu, przyćmiewając młodego Freda
umiejętnościami tanecznymi i sceniczną prezencją. Swoją karierę zakończyła wcześnie: w 1932 roku wyszła za lorda Charlesa Cavendisha, przechodząc tym samym na artystyczną emeryturę. To właśnie decyzja Adele
pchnęła Freda
w kierunku kariery filmowej, którą potraktował jako alternatywną formę swojego scenicznego rozwoju. Pierwszy występ na srebrnym ekranie zaliczył w 1933 roku w filmie "Tańcząca Wenus
".
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Adele Astaire
Biorąc pod uwagę historię wspólnych występów Freda
i Adele
, tak ważne jest, by aktorka wybrana do roli miała duże doświadczenie świadomej pracy ze swoim ciałem. Dlatego też starcie Qualley
i Barbaro
jest tak ciekawe – to nie tylko walka dwóch wizji aktorstwa, ale i dwóch wizji scenicznej prezencji. Obie kobiety mają za sobą wykształcenie taneczne (Qualley
– baletowe, Barbaro
– studia taneczne), więc każda z nich może zapewnić filmowi autentyzm występów, o który zabiega sam Tom Holland
. W niedawnym wywiadzie aktor przekonywał, że w produkcji chce samodzielnie zatańczyć wszystkie musicalowe sceny i rejestrować je na możliwie jak najdłuższych ujęciach (przeczytacie o tym TUTAJ
). Portal Playlist zaznacza, że ostateczny wybór aktorki powinien zapaść w ciągu najbliższego czasu. Monica Barbaro
na najszerszą skalę przedstawiła się kinowej publiczności swoją rolą w "Kompletnie nieznanym"
. U boku Timothéego Chalameta
przekonująco wcieliła się w Joan Baez
. Od tego czasu mogliście oglądać ją także w kryminalnym "Crime 101"
czy komediowej "Tylko jednej nocy". Margaret Qualley
natomiast od czasu swojej przełomowej roli w "Substancji"
stopniowo buduje swoją coraz istotniejszą aktorską pozycję. Warte odnotowania są jej występy w osadzonym w epoce "Blue Moon"
, czy tegorocznych "Gwiazdozbiorze Psa"
i "Przepisie na morderstwo"
.
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Fred Astaire i Adele Astaire jako dzieci
Informacje o obsadzeniu Hollanda
w roli Astaire'a pojawiły się już w 2021 roku. Film wyprodukuje Amy Pascal
, za reżyserię odpowiada Paul King
, twórca filmów o Paddingtonie i "Wonki
", a scenariusz napisał Steven Levenson
.
Rola wydaje się naturalnym wyborem dla Hollanda
. Zanim został gwiazdą kina, występował na londyńskim West Endzie w musicalu "Billy Elliot", gdzie w latach 2008–2010 wcielał się w tytułowego bohatera.
"Blue Moon" – zwiastun filmu