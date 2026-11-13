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Margot Robbie dołącza do kolejnego projektu. Za kamerą twórca "Dramy"

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Margot+Robbie+do%C5%82%C4%85cza+do+kolejnego+projektu.+Za+kamer%C4%85+tw%C3%B3rca+%22Dramy%22-169659
Margot Robbie dołącza do kolejnego projektu. Za kamerą twórca &quot;Dramy&quot;
źródło: Getty Images
autor: Don Arnold
Jak donosi Deadline, Margot Robbie dołączyła do obsady filmu "The Week of Pain", który powstanie dla studia A24. Reżyserią i scenariuszem zajmie się Kristoffer Borgli, autor "Dream Scenario" z Nicolasem Cage'em oraz tegorocznej "Dramy" z Zendayą i Robertem Pattinsonem.

Twórczość Borgliego zainteresowała Margot Robbie



robbie-margot-1.jpg Getty Images © Ben Montgomery


Szczegóły fabuły i rola Robbie na razie pozostają tajemnicą. Projekt wyprodukują A24 i Square Peg, firma założona przez Larsa Knudsena i Ariego Astera. W produkcję zaangażowane będą również Dilemma Films i LuckyChap, czyli należąca do Robbie wytwórnia. Według źródeł Deadline aktorka od pewnego czasu interesowała się twórczością Borgliego i rozmawiała z nim o udziale w jego kolejnym filmie. Ostatecznie zgodziła się na występ, a zdjęcia mają rozpocząć się w 2027 roku.

Dla Robbie będzie to kolejny projekt po intensywnym okresie zawodowym. Na początku tego na ekrany trafiła adaptacja "Wichrowych wzgórz" z jej udziałem i Jacobem Elordim, która zarobiła na świecie 240 milionów dolarów. Następnie aktorkę zobaczymy u boku Bradleya Coopera w prequelu "Ocean's Eleven".

Borgli ponownie połączy siły z A24 i Square Peg po współpracy przy "Dream Scenario" oraz "Dramie". Ten drugi film zarobił 134 miliony dolarów na całym świecie, tym samym osiągając jeden z lepszych tegorocznych wyników studia.

"Drama" - zwiastun



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