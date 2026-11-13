Margot Robbie dołącza do kolejnego projektu. Za kamerą twórca "Dramy"

Jak donosi Deadline, Margot Robbie dołączyła do obsady filmu "The Week of Pain", który powstanie dla studia A24. Reżyserią i scenariuszem zajmie się Kristoffer Borgli, autor "Dream Scenario" z Nicolasem Cage'em oraz tegorocznej "Dramy" z Zendayą i Robertem Pattinsonem.
Twórczość Borgliego zainteresowała Margot Robbie
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Szczegóły fabuły i rola Robbie
na razie pozostają tajemnicą. Projekt wyprodukują A24 i Square Peg, firma założona przez Larsa Knudsena
i Ariego Astera
. W produkcję zaangażowane będą również Dilemma Films i LuckyChap, czyli należąca do Robbie
wytwórnia. Według źródeł Deadline aktorka od pewnego czasu interesowała się twórczością Borgliego
i rozmawiała z nim o udziale w jego kolejnym filmie. Ostatecznie zgodziła się na występ, a zdjęcia mają rozpocząć się w 2027 roku.
Dla Robbie
będzie to kolejny projekt po intensywnym okresie zawodowym. Na początku tego na ekrany trafiła adaptacja "Wichrowych wzgórz
" z jej udziałem i Jacobem Elordim
, która zarobiła na świecie 240 milionów dolarów. Następnie aktorkę zobaczymy u boku Bradleya Coopera
w prequelu "Ocean's Eleven
". Borgli
ponownie połączy siły z A24 i Square Peg po współpracy przy "Dream Scenario
" oraz "Dramie
". Ten drugi film zarobił 134 miliony dolarów na całym świecie, tym samym osiągając jeden z lepszych tegorocznych wyników studia.
"Drama" - zwiastun